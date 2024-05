Robur, sta per scattare la ‘fase due’. Dopo le conferme presto i primi colpi

Dovrebbero essere giorni di ufficialità tra conferme ed entrate quelli che si appresta a vivere la Robur. Con il rinnovo di mister Magrini (che avrà un nuovo vice al posto di Voria) piano piano le caselle inizieranno a completarsi. Al rinnovo ufficiale di Lollo (e ai già sotto contratto Bianchi e Galligani) dovrebbero seguire a breve quelli di Masini, Achy, Cavallari, Habge, Morosi e Boccardi. Saranno loro la colonna vertebrale di una rosa che andrà poi aggiustata. Restando in tema di reduci della passata stagione, qualche dubbio persiste ancora su alcuni elementi come Giusti, Biancon, Candido, Agostinone e Leonardi. Tutti i citati hanno dimostrato di essere parte integrante del gruppo sia dentro che fuori dal campo (anche lo stesso Leonardi che ha avuto meno spazio) ad li là dell’utilizzo di ognuno. Però specialmente il portiere e i terzini potrebbero pagare il fatto della probabile scelta delle quote under da distribuire tra i pali e la corsie laterali difensive ma ogni ragionamento è ancora prematuro. In fatto di eventuali entrate invece il Siena Fc potrebbe essere una delle tante società interessate al centravanti argentino del Martina Franca Ryduan Palermo, autore di 18 reti con i pugliesi nel girone H di serie D. Sul figlio d’arte (il padre è Martin, ex attaccante dell’Argentina e del Boca Juniors) ci sarebbe però una folta concorrenza a partire dalla Carrarese che gli offrirebbe l’opportunità di giocare nei professionisti.

Guido De Leo