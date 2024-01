Robur: stangata del giudice sportivo. Magrini squalificato sette giornate

Mano pesante, molto, molto pesante, del giudice sportivo nei confronti della Robur: il tecnico bianconero Lamberto Magrini (nella foto) è stato squalificato fino al 5 febbraio, dopo l’espulsione rimediata allo stadio Due Strade, nell’ultima partita del 2023 con la Rondinella Marzocco (‘allontanato per aver offeso il direttore di gara, alla notifica entrava indebitamente in campo’, recitano le motivazioni). Il mister dovrà in pratica rimanere fuori sette giornate, sei escludendo il turno di riposo di dopodomani. Il suo rientro, salvo che la società non decida di presentare ricorso e che lo stesso venga accettato, almeno parzialmente, sarà l’11 febbraio, per il match casalingo con il Pontassieve. Intanto il vice allenatore bianconero, Gill Voria, scalda il motore.

Non è sfuggito alla squalifica Andrea Morosi: il terzino destro, diffidato e ammonito, dovrà fermarsi per una giornata (adesso, nell’elenco dei bianconeri ‘a rischio’ c’è Ricciardo, entrato in diffida con l’ultimo giallo). Anche il club non si è salvato: la Robur è stata multata di 550 euro per, così le carte ufficiali, ‘il lancio di un rotolo di carta adesiva che sfiorava la testa dell’assistente. Per aver indirizzato allo stesso, in due occasioni, il contenuto di bicchieri di birra che raggiungevano lo stesso. Per aver rivolto analogo lancio al massaggiatore locale raggiungendolo al dorso’. Per dovere di cronaca, non è andata bene neanche alla Rondinella che dovrà fare i conti con quattro squalifiche: Antongiovanni e Mazzolli dovranno fermarsi un turno, Caparrini, espulso nei minuti di recupero della partita, addirittura sei. Per il tecnico Francini, che si è preso il rosso come mister Magrini, due giornate di stop. Intanto, sul campo di Uopini, la Robur prosegue la preparazione, con la Fortis Juventus nel mirino (la gara è in programma mercoledì 10 alle 14,30 al Berni di Badesse): se, come detto, Morosi non potrà prendere parte alla partita per squalifica, lo staff medico bianconero sta valutando giorno per giorno le condizioni degli infortunati Masini e Granado; il primo sta proseguendo nel proprio percorso di recupero dalla lesione del polpaccio che lo ha già costretto a saltare le ultime tre partite del 2023, il secondo è alle prese con una lesione di basso grado alla coscia sinistra.

Angela Gorellini