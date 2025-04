Robur tra riscatto e voglia di play-off. L’obiettivo è lontano solo due punti

La seduta di oggi e la rifinitura di domani e il Siena avrà ultimato la preparazione alla trasferta di domenica sul campo del Trestina. Una delle cinque battaglie che attendono i bianconeri prima del gong, una delle cinque partite da cui devono ottenere il massimo per entrare in zona play off. Adesso gli spareggi sono lontani due punti, con Grosseto e Ghiviborgo appaiate a 47 punti. Salvo defezioni dell’ultima ora, mister Magrini, per la sfida in terra umbra, dovrà rinunciare al solo Ricchi (stagione finita). Anche Cavallari e Di Gianni hanno infatti ripreso a lavorare con il gruppo. Il difensore dovrebbe riprendersi la maglia titolare al centro della difesa, a fianco di Achy in vantaggio su Biancon (entrato in diffida), con Morosi sulla corsia destra e Di Paola dalla parte opposta e Giusti a sentinella della porta. A centrocampo le alternative non mancano: praticamente certo del posto è Suplja (2006) e anche Bianchi, apparso in ottima forma nelle ultime partite potrebbe trovare conferma. Per l’altro posto disponibile sono in tanti a sperare, dai veterani Lollo (rientrato a pieno regime in gruppo, ma ancora a digiuno di campo), Mastalli e Masini, ai giovani Farneti e Pescicani. Sulla trequarti potrebbe giocare ancora Candido (l’alternativa è lo stesso Masini, più difficile l’impiego di Ruggiero), mentre in attacco potrebbero agire di nuovo Boccardi e Galligani (da valutare la condizione di Semprini, rimasto ai box domenica scorsa al Franchi.