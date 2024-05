Robur, un progetto molto ambizioso. Sarà potenziamento in ogni settore

Archiviata la stagione in casa Siena si inizia a pensare al futuro, tecnico e societario. Le conferme del ds Simone Guerri e di mister Lamberto Magrini fanno presagire almeno sulla carta la costruzione di una rosa competitiva per stare in alto nella consapevolezza che la D è un campionato estremamente più difficile dell’Eccellenza come insegnano i casi di Livorno e Grosseto. Le confermi di Bianchi, Lollo e Galligani unite a quelle molto probabili di Masini, Boccardi, Achy e Cavallari (solo per citarne alcuni), vanno nella direzione di una rosa importante anche se per altre firme di volti vecchi e nuovi ci vorrà qualche altra settimana. Sicuramente per strutturarsi nel gradino immediatamente sotto al professionismo c’è bisogno anche di una serie di figure professionali anche per l’organigramma societario considerando che ci sarà il settore giovanile da ricostruire, da zero. Serviranno quindi tecnici, scelti dai direttori Guerri e Farina di concerto con Voria, ma anche dirigenti sia per la ‘cantera’ bianconera sia per la prima squadra che affiancheranno l’attuale segretario Luigi Conte reduce da una stagione, quella passata, nella quale ha dovuto svolgere anche le veci del team manager della prima squadra, figura che invece per la D potrebbe essere scelta ex novo. Da trovare il vice di Magrini, restato scoperto dal passaggio di Voria al settore giovanile. Guido De Leo