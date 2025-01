Robur, una nuova idea per la difesa. Piace il classe 2002 Raffaele Cartano

Con la partenza di Luca Fort (passato, via Campobasso alla Cittadella Vis Modena) il direttore sportivo Simone Guerri si è mosso per innestare la rosa con un nuovo difensore centrale (over), da aggiungere ad Achy, Biancon e Cavallari: un profilo che piace è quello di Raffaele Cartano (nella foto), classe 2002, 1,88 di altezza, a oggi in forza alla Lucchese, in Serie C. In maglia rossonera, il giocatore ha collezionato, fino a questo momento, 6 presenze, per un totale di 290 minuti. In precedenza, Cartano ha militato nelle giovanili proprio della Lucchese e del Livorno, nella Massese, poi nel Tau Altopascio, in Serie D, dove ha inanellato 23 presenze e segnato tre gol. Lo scorso anno ha giocato nella Carrarese, colori per i quali è sceso in campo in un’unica occasione (ha perciò condiviso lo spogliatoio con l’attaccante bianconero Niccolò Giannetti) per poi passare, durante la finestra invernale di mercato, al Brescia, in cadetteria (1 presenza). Quindi, in estate, la risoluzione del contratto con il club marmifero e l’inizio dell’avventura a Lucca, arrivata, così pare, al capolinea. L’arrivo del difensore centrale sarebbe la seconda operazione in entrata della Robur, dopo l’ingaggio del centrocampista, classe 2006, Elvaris Suplja, già sceso in campo domenica contro il San Donato Tavarnelle e peraltro protagonista di una buona prestazione. Un acquisto necessario considerando la presenza in rosa, di 2006, del portiere Stacchiotti e di Carbé, con Di Gianni che ha trascorso praticamente tutta la prima parte di stagione in infermeria. Potrebbe arrivare, alla corte di Magrini, anche un 2005 (in organico, al momento, soltanto Di Paola e Pescicani), una manovra comunque in via di valutazione da parte della dirigenza bianconera. Sul fronte uscite, registrate, a oggi, le partenze, oltre che di Fort, di Tirelli (Livorno, anche se ancora non ufficialmente), Zichella (Fulgens Foligno) e Soumahoro (Torrita). Dovrebbe invece rimanere sulle lastre Ruggiero: il classe 2004, che inizialmente sembrava non rientrare nei piani della Robur, tanto che per quindici giorni è stato in prova all’Ostiamare, pare aver convinto il suo allenatore che, come ha spiegato Magrini stesso, lo sta provando come attaccante.

A.G.