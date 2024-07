Robur verso il rinnovo di Hagbe e Morosi. A metà luglio ritiro estivo a Castel Rigone

I rinnovi di Hagbe e Morosi, il vice di Magrini e date e luogo del ritiro. Queste quelle che dovrebbero essere le prime ufficialità del Siena Fc dopo lo stop di annunci durante i giorni del Palio. Praticamente fatto il rinnovo dei due under (sono entrambi del 2004) che giocheranno così in bianconero anche in serie D dopo aver fatto vedere passi in avanti significativi lo scorso anno in Eccellenza come giovani maggiormente impiegati da mister Magrini. Potrebbero (dando per scontata la permanenza di capitan Bianchi) essere gli ultimi confermati, ma qui il condizionale resta d’obbligo almeno per il momento perché le posizioni del portiere Giusti, del difensore Biancon, del centrocampista Candido e del terzino Agostinone restano in stand by. Qualche possibilità di restare ce l’hanno tutti, ma molto dipenderà da cosa i direttori Guerri e Farina decideranno nei vari ruoli e dove proveranno a cercare il maggior numero di quote under. Hanno già fatto le valigie da tempo invece i ragazzi certi di non essere confermati come Pagani, Bertelli, Ricciardo, Leonardi, Gueye, Baldari, Costanti, Cristiani e Granado che potrebbe affrontare la Robur da avversario visto che è finito nel mirino dell’Orvietana.

Capitolo ritiro estivo. Dopo quello last minute, ma decisamente fortunato di Chianciano dello scorso settembre, l’idea del club sarebbe quella di procedere con visite mediche e partenza per il lago Trasimeno, sede scelta di concerto con Magrini, dopo la metà di luglio per avere un mese abbondante di allenamenti prima dell’esordio ufficiale in Coppa Italia di categoria del 25 agosto. La sede dovrebbe essere Castel Rigone, nel comune di Passignano sul Trasimeno, che avrebbe scavalcato altre sedi possibili come Gubbio o il monte Amiata. Resta infine da completare lo staff tecnico che rispetto allo scorso campionato perderà come noto Gill Voria, alle prese con la faticosa costruzione del settore giovanile insieme a Roberto Pierangioli, di ritorno in bianconero dopo l’avventura in prima squadra al Mazzola e prima ancora nel Grosseto dove si era occupato sempre di giovani. Intanto anche un grande ex come Alessandro Marotta, che del Siena è stato anche capitano, potrebbe finire in D dopo tantissimi anni di professionismo. L’ex numero 10 bianconero potrebbe andare alla Puteolana, club di Pozzuoli che milita in quarta serie.

Guido De Leo