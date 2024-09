Romandini, viceallenatore dei rossoblù. "A Roma con tanta grinta per fare punti»

Al Riano Athletic Center, la Civitanovese proverà a riscattarsi per regalare ai tifosi i primi tre punti nel torneo. L’avversario delle 15 di domani è il Roma City, squadra che ha chiuso al quinto posto in classifica la passata stagione e che anche quest’anno sembra aver allestito un organico all’altezza della situazione. I capitolini ereditano il pareggio sul campo del Teramo (1-1), ma all’esordio erano stati sconfitti dal Sora (2-3), dunque anche in questo caso si è alla ricerca della prima vittoria in campionato. "Le insidie maggiori di questa partita – spiega il viceallenatore Daniele Romandini che ha studiato il Roma City - sono rappresentate da giocatori come Hernandez e Taraschi, ma anche a centrocampo gli arancioblù vantano forza ed esperienza con i vari Marchi, Gelonese e Barberini, quindi i due difensori strutturati, Alari e Scognamiglio". Contro il Teramo il tecnico dei romani Agenore Maurizi schierava un 4-2-3-1 con Matei in porta; Del Mastro, Scognamiglio, Alari e Fradella nelle retrovie; in mediana Barberini e Gelonese; Marchi, Pellegrini e Teraschi alle spalle della punta Hernandez. Finora, Coppa Italia compresa, per il Roma City sono andati a segno Gelonese, Teraschi e l’attaccante Camilli. Sempre in zona offensiva, occhio all’alternativa Piccioni. "La gara – prosegue Romandini – andrà approcciata con la massima attenzione e concentrazione, questa volta ci vorrà un pizzico di determinazione e cattiveria in più. Siamo due realtà in cerca di punti, noi una neopromossa, loro una formazione con più esperienza. Dopo due sconfitte, l’umore è rimasto alto nella Civitanovese e questo vale per tutti, giocatori e staff. Scenderemo in campo con la voglia di fare punti". Rossoblù che potrebbero presentarsi alle porte della Capitale con tutta la formazione al completo, essendo rientrati in gruppo già da alcuni giorni la punta Ramiro Brunet e il terzino Valentin Franco. Le uniche valutazione riguardano Spagna, ma non dovrebbero esserci particolari problemi. Probabile l’esordio dal primo minuto di Ettore Padovani, centravanti su cui la dirigenza punta molto per mantenere la categoria. L’ex Fano era subentrato nella ripresa del match contro l’Atletico Ascoli, dimostrando di poter apportare un contributo prezioso al proprio undici. A dirigere l’incontro sarà Tommaso Alberto Vezzano della sezione di Catania, supportato da Luca Casula di Carbonia e Francesco Serusi di Oristano.

Francesco Rossetti