Rondinella a segno. Stop per il Lanciotto. Signa, pari prezioso

Con la 15ª e 17ª giornata di campionato passata in archivio, l’Eccellenza ha quasi portato a termine il girone di andata. Da giovedì fino a sabato, verrà completato il girone con il recupero della 10ª giornata non disputata il 5 novembre per l’alluvione. Poche le strenne natalizie da mettere sotto l’albero: la capolista Siena è sempre più padrona del campionato. Ha riposato Scandicci. I risultati.

Girone A Fucecchio-Lanciotto Campi 3-0. Dopo quattro turni positivi il Lanciotto di Secci si ferma per i gol avversari di Rigirozzo, Mhilli e Agostini.

Girone B Pontassieve-Rondinella 0-2 (sabato). La Rondine di Francini supera un difficile ostacolo grazie all’autogol di Giannelli e alla rete di Cragno. Espulso Antongiovanni: sabato con il Siena non ci sarà. Sinalunghese-Baldaccio Bruni 2-1 (sabato). Grazie ai gol di Bucaletti e Viligiardi i senesi rimontano il gol iniziale di Torzoni. Firenze Ovest-Audax Rufina 0-0. Un palo di Bourezza e altre occasioni finite a un centimetro dalla linea di porta, non hanno consentito all’Ovest (privo di Iaquinandi, Vanni e Piazza influenzati) di tornare a vincere. La Rufina quel punto che voleva l’ha ottenuto. Fortis Juventus-V. Mazzola 1-2. Nonostante tanto impegno alla Fortis non è bastato il gol di Baggiani. I senesi più abili sotto porta esultano grazie a Gianneschi e Crociani. Lastrigiana-Castiglionese 0-0. Per la squadra di Gambadori è un punto importante ottenuto contro una buona squadra. Su un azione da calcio d’angolo, a Borselli era capitata un occasione d’oro. I biancorossi di casa come al solito non sono fortunati. Terranuova Traiana-Signa 0-0. Nonostante i 5 minuti di recupero il Terranuova non è riuscito a schiodare l’attenta difesa del Signa (rimaneggiato), determinato a conquistare il pareggio. Peccato, quel tiro dell’attaccante Alesso poteva procurare guai al portiere Fedele.

Giovanni Puleri