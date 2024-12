Rossoblù sconfitti in casa tra proteste e polemiche per la svista. La mano di Marzierli condanna il Montevarchi

MONTEVARCHI

MONTEVARCHI (4-3-3): Testoni; Artini (79’ Vecchi), Franco, Martinelli, Ciofi; Picchi, Saltalamacchia (81’ Borgia), Sesti; Boncompagni (79’ Casagni), Piore, Orlandi.

All. Lelli.

GROSSETO (4-3-2-1): Raffaelli; Guerrini, Possenti, Dierna, Macchi; Sacchini, Sabelli, Caponi (75’ Chrysovergis); Addiego Mobilio (86’ Bolcano), Marzierli, Benucci.

All. Consonni.

Arbitro: Tedesco di Battipaglia.

Reti: 35’ Marzierli, 58’ Orlandi rig., 72’ Addiego Mobilio.

Note: Spettatori 600 circa. Angoli 7 - 3. Ammoniti: Sabelli, Orlandi, Martinelli, Lelli, Caponi, Possenti, Dierna. Espulso il massaggiatore dell’Aquila Barbini.

MONTEVARCHI – È successo di tutto al Brilli Peri, compreso un gol di mano, peraltro convalidato, che ha evocato la mano de Dios di Diego Maradona. In una sfida segnata dagli episodi e da una lettura arbitrale imbarazzante, il Grosseto la spunta sull’Aquila inanellando il sesto sucesso consecutivo.

Per i padroni di casa, pur capaci di far soffrire gli unionisti maremmani, specie in avvio di ripresa, il ko è immeritato. Sarebbe stato più giusto il pari e lo hanno ammesso anche gli ospiti a fine gara, quando è scattata la contestazione dei tifosi locali, certi di aver subito uno scippo bello e buono. Schierato da Lelli come a Trestina, il Montevarchi prende subito in mano le redini del gioco con scambi corti e superiorità nella metà campo grossetana. Attorno alla mezz’ora il Grifone alza il ritmo e con Benucci, un tentativo di Marzierli respinto sulla linea di porta da Artini e una stilettata di Sacchini sfiora il vantaggio.

Questione di minuti e al 35’, la rete del Grosseto arriva. Il sigillo, nel giorno del suo 31esimo compleanno, è di Marzierli che anticipa il suo marcatore in acrobazia. Una prodezza, ma le immagini tv confermano che il bomber ha segnato con un tocco di mano.

Arbitro e assistente non vedono e sono vane le richieste degli aquilotti di un gesto di fair play alla panchina avversaria. Il pubblico rumoreggia e, tuttavia, capitan Martinelli e soci reagiscono alla clamorosa svista. Si rovesciano in avanti, al rientro dal riposo, creano almeno quattro occasioni fino al pareggio di Andrea Orlandi su rigore, penalty propiziato dal lancio al bacio di Sesti per Priore, steso sotto misura da Possenti.

Sembra premiato il coraggio montevarchino e invece al 72’ la formazione ospite si riporta avanti con Addiego Mobilio che trasforma a sua volta un rigore generoso. Tutto da rifare per i valdarnesi che ci provano fino all’ultimo mentre dagli spalti si schiuma rabbia per due placcaggi in area, tra il 78’ e l’80’ ai danni di Orlandi e Martinelli. E’ un assedio che si spegne al 94’ sulla botta di Ciofi neutralizzata da Raffaelli e il Grosseto può festeggiare dopo 70 anni una vittoria a Montevarchi.

Giustino Bonci