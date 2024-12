Rubierese: terzo hurrà in sette giorni. Berselli entra e fa volare la Virtus Correggio

Una prodezza dell’attaccante Ait Lhaj regala big-match e titolo di campione d’inverno al Cavriago. La truppa di mister Nasi supera nel derby della Pratina lo Sporting Cavriago raggiungendolo sulla vetta di Terza categoria: al 27’ erronea lettura di portiere e difensore con corta respinta da cui Ait Lhaj inventa un lob imparabile.

Ottima prova dei locali del trainer Montecchi che cingono d’assedio il Cavriago, ma il palo nega la rete all’inzuccata di capitan Manvilli e in un’altra occasione la difesa rossoblù salva sulla linea. Sale in quarta piazza il Cadelbosco che regola (2-1) la Plaza Montecchio fermata da ben due traverse centrate da Nikolai Lusetti e da Casini. Per i locali in buca Iemmi e Mussini intervallati dal diagonale dello stesso Lusetti.

Terzo hurrà in 7 giorni per la Rubierese che mata (4-2) il Viadana fotocopiando lo score con cui aveva battuto la regina Virtus Correggio, raggiungendo il terzo posto. Apre la punizione dell’ispirato Vanacore, annullata dalla prodezza del reggiano doc Bozzolini, ma sempre da fermo il fantasista Vezzani riporta avanti i suoi. Tris calato da Iossa, puntuale su un lancio in profondità, quindi lo stesso Vanacore insacca ancora una palla ferma, prima che il puntero ospite Ben Hassem accorci le distanze.

Positivo punto esterno per la FalkGalileo che impone il nulla di fatto al Campogalliano, secondo della classe; partita sospesa per oltre mezz’ora in seguito ad uno scontro di gioco in cui il modenese D’Angelo aveva perso conoscenza, per poi recuperarla dopo i primi soccorsi con trasporto del giocatore all’ospedale di Baggiovara per accertamenti. Una rete all’ultimo respiro di Berselli fa ripartire la capolista Virtus Correggio che piega il Boca Barco. Esordio vincente per mister Siligardi che col suo Daino Santa Croce espugna Corlo grazie al penalty di Iotti a 5’ dal gong. Rinviato al prossimo 5 gennaio il match Atletic Progetto Montagna-Solierese.

Natale amaro per la Barcaccia che sul neutro di Collecchio chiude in vantaggio la prima frazione: sponda di Gualtieri e fiondata di Palermo all’incrocio. Nella ripresa i reggiani crollano sotto il tris della Juve Club Parma. Per la Coppa Emilia di Seconda categoria, riscatto dello United Albinea dopo i passi falsi dell’ultimo periodo in campionato che regola in rimonta (3-2) il Levante passato con la mischia risolta da Chirico. A segno Manai con perfetta punizione, Franceschetti che interviene su un pallone recapitato dal fondo e il puntero Kessabi su girata dal limite dell’area, prima del penalty di Domi. Il rigore dell’ex di turno Riella consegna il pass semifinale al Celtic Cavriago nello scontro con la Casalgrandese.