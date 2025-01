Rufina-Pontassieve, che derby. Il diesse Paolo Banchi ci crede : "Vogliamo inseguire i play off"

Dopo gli arrivi di Noa Merlin (2005), attaccante, e del portiere David Vestri (1998), in casa dell’Audax Rufina si registra l’inserimento del giovane attaccante esterno Alume Kane, classe 2004, ex Firenze Ovest. Una terza new entry come ha precisato il direttore sportivo, Paolo Banchi, che va a completare il mercato invernale della Rufina del tecnico Luca Tognozzi. Dopo il pareggio esterno sul campo di San Piero a Sieve che ha inaugurato il nuovo anno, domenica al "Bresci" la squadra bianconera si appresta ad affrontare un altro derby importante, quello con il Pontassieve. A tre giorni dalla sfida, sale la febbre per questa "partitissima" del Mugello fra due compagini storiche che da sempre lo onorano con sano spirito campanilistico; pronte a giocarlo anche domenica.

"Il derby si prospetta ancora più interessante – precisa il direttore sportivo della Rufina, Paolo Banchi – in quanto i nostri avversari verranno a giocarselo, oltre per la classifica (sono al quarto posto), per riscattare la sconfitta dell’andata per il successo firmato da Maccari al 90’ su rigore".

Una sfida con l’obiettivo orientato verso i play off?

"Certamente. Il Pontassieve che è ben attrezzato è già nei play off, noi invece li stiamo inseguendo con un punto di ritardo. Contiamo di migliorare questa nostra rincorsa, consapevoli che dopo il derby avremo una serie di gare difficili: Montagnano, Subbiano e Sansovino". Che cosa vorrebbe di più dalla Rufina?

"Di raccogliere più punti per quello che la squadra produce nell’arco della gara. E’ per questo ai vari attaccanti Bachi, Candelori, Minischetti e Di Vico abbiamo affiancato forze fresche".

Giovanni Puleri