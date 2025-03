Rufina, quanta solidarietà. Dopo la Sestese l’Antella

Dopo il via libera dalla Sestese di giocare al ’Torrini’ le ultime due gare di campionato, anche dal circolo della Casa del Popolo di Antella, c’è la disponibilità a far giocare la Rufina nell’impianto di via Pulicciano. Un altro gesto di sportività ammirevole ricevuto in un momento di grave disagio che sta vivendo la società del presidente Francini, il cui impianto "Fabio Bresci", nei giorni scorsi è stato devastato dalla furia delle acque. Oltre al campo da gioco che resterà inagibile per diverso tempo, non esiste più il materiale che era giacente negli spogliatoi, da quello sanitario a quello sportivo. Tute, maglie da gioco (alcune salvate perché erano sistemate in alto), palloni, scarpini, materiale riposto nei singoli armadietti più quelli personali dei giocatori; tutto spazzato via. E’ un danno notevole.

"Durante il primo allenamento di ieri all’Antella, non avevamo nemmeno i giacconi per riparaci dal freddo – spiega il direttore sportivo della Rufina, Paolo Banchi – I giocatori si sono dovuti rimboccare le maniche utilizzando quel poco di materiale che avevamo. Stiamo provvedendo, ma ci sono ancora altri problemi da risolvere e domenica si torna in campo".

Quanto può influire alla squadra questa situazione in un momento chiave del campionato? "Il calendario ci assegna due gare in casa e due fuori. Domenica faremo visita alla Chiantigiana, mercoledì giocheremo il recupero con il Dicomano, poi con il Viciomaggio. In trasferta abbiamo quella di domenica sul campo della Chiantigiana e l’ultima della stagione contro il Casentino Academy. Nonostante il disagio la squadra non si è persa d’animo: è pronta a dare il massimo per questo rush finale".

Giovanni Puleri