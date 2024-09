Rullo compressore Renate. Tre successi e punteggio pieno in C: "Ma ancora non giochiamo bene»

Solo il Padova tiene il ritmo del Renate. Con la conclusione domenica sera della solita, infinita, giornata “spezzatino“ della Serie C è più chiaro il quadro nel girone A. In testa a punteggio pieno restano due squadre, i biancoscudati che, tutto sommato se lo potevano aspettare, e le pantere nerazzurre. Il Padova ha raggiunto il Renate sbancando 4-1 il campo dell’Arzignano. Altre metodologie quantitative quelle dei veneti che in tre gare hanno segnato nove reti subendone appena una. Più sparagnino il cammino dei brianzoli che col loro triplo 1-0 esaltano al massimo la filosofia allegriana del “corto muso“. E se dopo il successo casalingo contro la Feralpi, mister Foschi affermò di infischiarsene dei punti in classifica, sabato sera toccata quota nove ha ancora mantenuto ben saldi i piedi per terra, forse ancora di più del weekend precedente. "Non si può dire che abbiamo giocato bene… Abbiamo impostato una partita prettamente difensiva, specie dopo il gol. Dobbiamo migliorare il nostro palleggio per sfruttare gli spazi che gli avversari, sotto 1-0, inevitabilmente concedono. In questo momento non abbiamo questa identità, non è questo il tipo di gioco che voglio io. Due cose su tre contro l’Alcione le abbiamo centrate e mi riferisco al gruppo e alla compattezza, adesso vogliamo offrire un calcio migliore. Ci teniamo stretti i risultati e la fase difensiva che è ottima".

Basti dire che il Renate è l’unica squadra del raggruppamento che ha subito 0 gol in tre partite. Auriletto e Spedalieri si sono già integrati, Anghileri è ritornato ai livelli pre-infortunio, Riviera offre determinate garanzie. Di Nolfo è già una scommessa vinta (in foto il portiere Nobile).