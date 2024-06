Sabato i tifosi dell’Inter festeggiano lo scudetto. Al ristorante Apollo ci sarà anche Berti

"Inter alle stelle", questo il nome della serata-festa che andrà in scena sabato al ristorante Apollo 8 di Morrovalle per celebrare lo Scudetto nerazzurro, speciale perché quello della seconda stella. Per un traguardo così gli organizzatori (in collaborazione con il club Leoni nerazzurri di Porto San Giorgio), sono riusciti ad avere un ospite altrettanto speciale come Nicola Berti. L’ex numero 8 dell’Inter dal 1988 al 1998, mediano dalle lunghe leve e grande simpatia fuori dal campo, sarà la principale attrazione della serata e si presterà alle foto, agli autografi e alle curiosità dei tifosi che accorreranno. Inoltre ci sarà la proiezione di Italia-Albania, match inaugurale dell’Europeo 2024 per i nostri azzurri campioni in carica. Spazio ovviamente anche alla musica, il deejay Estefano proporrà suoni a tema e conseguente dj set, mentre i pluripremiati ballerini della New Fashion Gia.Man.Dance si esibiranno in salsa e bachata. Per info e prenotazioni 340 5637310.

Andrea Scoppa