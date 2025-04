SalaVetitia Seravezza FC. È qui la "Seconda" festa

Ha fatto il bis il SalaVetitia Seravezza che per il secondo anno di fila vince il campionato di Terza categoria... e stavolta non rinuncerà alla promozione in Seconda come un anno fa. Il sabato passato nel girone unico di Massa Carrara era rovente, con tre squadre ancora in corsa per il titolo. Il team verdazzurro allestito da Andrea Ristori e allenato da Claudio Guidi però ha messo subito le cose in chiaro già nel primo tempo del derby giocato sul campo del Retignano: al “Macchiarini-Ricci“ la sfida l’ha sbloccata uno dei tanti ex, Gianmarco Landi. Poi la punizione capolavoro dello specialista Ramon D’Angina ha dato il raddoppio. E nella ripresa sono arrivati gli altri due gol seravezzini, con Lorenzo Silvestri e di nuovo con bomber Landi (che ha chiuso la stagione regolare con 13 sigilli personali), che hanno definito il rotondo 4-0 facendo partire la festa del SalaVetitia. Non è bastato al Monti secondo della classe surclassare la Montagna Seravezzina seppellendola di reti 8-0. Il Monti farà la semifinale playoff contro lo Sporting Forte dei Marmi, che nell’ultimo turno di regular season ha perso male in casa 5-1 col Podenzana (il gol della bandiera nerazzurra è stato di Matteo De Wit). L’altra semifinale playoff sarà tra la Don Bosco Fossone (che intanto è sempre in corsa pure nella fase regionale di Coppa dopo aver vinto quella provinciale apuana) e la Gragnolese. Ha chiuso con scoppiettante pareggio 3-3 lo Sporting Marina che contro il Cinquale ha messo in vetrina un grande Alessandro Neri, autore di una tripletta. Gli altri risultati della 26ª giornata sono stati: Virtus San Marco Luni-Gragnolese 3-5; Fosdinovo-Don Bosco Fossone 0-3; Spartak Apuane-Attuoni Avenza 1-3.

Nel girone B di Lucca invece, dove già da settimane aveva vinto il Vorno di Manuel Pera (autore di 22 gol), i playoff vedranno queste semifinali: BioAcqua Le Case-Lammari e Sant’Alessio-Spianate. Per le versiliesi il campionato si è chiuso con 2 vittorie e 1 sconfitta. Il Lido di Camaiore passa 6-0 sul Galleno con doppietta di Del Prete e singoli di Marzio Luisotti (laureatosi capocannoniere con 25 reti!), Vizzoni, Del Mancino e Filippeddu. Lo Stiava espugna 2-0 Veneri con la doppietta di Andrea Dati. Il Bargecchia perde 2-1 in casa con lo Spianate, non bastandogli il gol di Michele Gemignani.