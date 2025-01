Samb a caccia di record. Undici vittorie consecutive

Caccia al record di vittorie consecutive. Uguagliato a L’Aquila quello dei campionati di Serie D 2000-2001 con Giovanni Mei in panchine e 2011-2012 con Ottavio Palladini, ora il tecnico rossoblù vuole continuare su questa strada. Ad oggi il record assoluto di successi di fila in D è appannaggio della Sicula Leonzio allenata da Francesco Cozza. La compagine siciliana vinse il girone I di quarta serie nella stagione 2016-2017 e può vantare la più lunga serie di vittorie consecutive in serie D con 15 partite di fila. A battere questi numeri ci andò vicino il Catania nel campionato, sempre di Serie D 2022-2023. I siciliani si fermarono a 14 bloccati al Massimino sul 3-3 dalla Santacataldese. Non sarà semplice, anche perché la Samb al momento è solo a quota dieci ma tentare non nuoce. Sulle ali dell’entusiasmo dopo la bella vittoria di L’Aquila nessun traguardo può essere precluso ad Eusepi e compagni. Nel corso di questa stagione la Samb ha dimostrato di essere la squadra più forte del girone. Ora l’unico problema potrebbe essere la classica sindrome di appagamento in considerazione anche dei dodici punti di vantaggio sull’Aquila seconda in classifica. Un errore in cui i rossoblù non debbono cadere e sarà compito di Ottavio Palladini tenere alta la tensione all’interno dello spogliatoio rossoblù. Ma anche i calciatori hanno dimostrato di possedere la mentalità giusta per non accusare alcun calo di tensione. E lo si è visto ieri pomeriggio nel test in famiglia con la Juniores, con le 12 reti realizzati con doppiette per Eusepi, Moretti e Guadalupi.

Infine per Roma City-Samb di domenica 9 febbraio, l’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive "ha sospeso il giudizio al fine di approfondire l’analisi dei rischi connessi alla gara. Nel contempo, fino all’assunzioni di determinazioni in merito, si invitano le leghe competenti ad interessare le società organizzatrici affinchè non sia avviata la vendita dei tagliandi". Insomma si va verso il divieto di trasferta per i tifosi della Samb. Situazione che potrebbe riproporsi anche per il match di Avezzano in programma il prossimo 23 febbraio. Scontato, invece, l’off limits ai supporters rossoblù per gli stadi di Ancona e Teramo.

