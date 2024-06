Samb, Antonio Martiniello è ai saluti. Il ringraziamento ai rossoblu: "Ho dato tutto"

Antonio Martiniello saluta, non resterà alla Samb. E pensare che fino a qualche settimana fa la conferma dell’attaccante campano non era in dubbio. Anzi era data per scontato. Eloquenti, le parole scritte sul suo profilo Facebook. "Grazie di tutto. Consapevole di aver dato tutto. In bocca al lupo per tutto. Forza Samba". Martiniello lascia la Samb dopo 31 partite, 9 gol un assist, playoff e Coppa Italia compresi. La Samb di Vittorio Massi ha deciso di non confermarlo. A questo punto il club del Riviera delle Palme deve orientarsi su due nuovi attaccanti centrali. A meno che Palladini non intenda impiegare in quel ruolo Sbaffo che entro il 15 luglio invierà con lettera raccomandata o telegramma alla Recanatese la richiesta di svincolo per decadenza del tesseramento ex articolo 32 bis delle Norme organizzative interne federali per poi firmare con la Samb. Ma Sbaffo potrà sfruttare al meglio le sue qualità tecniche e balistiche dietro una punta di ruolo.

Ed il nome più gettonato, ad oggi, è quello di Daniele Moretti che a breve si svincolerà dall’Ancona. L’attaccante abruzzese è molto stimato dal diesse Stefano De Angelis che lo ha avuto alle sue dipendenze a Notarersco nella stagione 2018-2019. Poi il trasferimento al Matelica ed infine all’Ancona.

Moretti nel passato campionato si è diviso tra il Brindisi e il club dorico ma è rimasto all’asciutto per quanto riguarda i gol realizzati. Comunque De Angelis ha anche altri nomi nel suo carnet con l’ex dorico sempre in pole position. La Samb è poi sul punto di chiudere con il difensore del Tau Altopascio Alessio Zini che vanta anche altre richieste in Serie D, ma ha messo il club rossoblù tra le priorità.

In una situazione di stallo c’è poi l’arrivo del centrocampista centrale Luca Guadalupi. Anche questa operazione sembrava sul punto di essere chiusa, ma il Nardò si è rifatto sotto per convincerlo a restare in Puglia. Si è riaperto, infine, uno spiraglio per la riconferma di Luca Senigagliesi. Divorzio invece con il 2004 Cardoni.

Il club del Riviera delle Palme, dopo l’arrivo dell’estremo difensore del 2006 Tommaso Orsini è sul punto di ufficializzare il 2004 Emanuele Semprini del Trastevere. E arriva anche un

pullman nuovo: grazie all’importante accordo con Canalibus, azienda sambenedettese leader del settore turismo in bus dal 1986, la Samb per la prima volta nella storia, nella stagione 2024-2025 girerà tutte le regioni d’Italia con un meraviglioso pullman personalizzato rossoblù.

Benedetto Marinangeli