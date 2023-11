Samb, continua a difendere la vetta. Ora arriva il Matese per allungare

Contro il Notaresco, la Samb ha inanellato il decimo risultato utile consecutivo e resta imbattuta in stagione (l’unica sconfitta è arrivata ai rigori in Coppa Italia di categoria contro il Fano). I rossoblù di Lauro perdono appena un punto dalle inseguitrici, che ora sono a meno tre punti a causa della concomitante sconfitta del Fossombrone in casa del Chieti, con i neroverdi che tornano a rincorrere la Samb assieme al Campobasso. Gli abruzzesi, sconfitti in casa del Vastogirardi una settimana fa, sono stati capaci di battere i marchigiani per tre a due grazie alle reti dell’ex Samb Ameth Fall, di Salvatore e Masawoud. Per la prima volta, poi, il Chieti ha segnato tre reti in stagione mentre ne ha concesse due per la seconda volta. Al di là della vittoria, quindi, qualcosa sembra scricchiolare in casa neroverde, ben più di quanto pare stia succedendo a Campobasso, che dopo la sconfitta con l’Avezzano quarto in classifica, si è ritrovato in casa battendo il Fano.

La Samb, forte dei tre punti di vantaggio, avrebbe potuto allungare sulle inseguitrici se avesse battuto il Notaresco, squadra solida, ben piazzata in classifica ma certo non al livello dei rossoblù, i quali non hanno espresso il solito calcio soprattutto nella ripresa. La squadra di Lauro, passata in vantaggio sul pasticcio del duo Ferri-Curtosi, si è fatta recuperare a causa di un episodio nato su palla inattiva, probabilmente l’unica occasione creata dai padroni di casa. Dopo la traversa di Cardoni nel primo tempo, però, i rivieraschi non hanno creato grossi pericoli agli abruzzesi, che sono rimasti coperti come sempre avviene quando la Samb affronta un avversario in questa categoria. I rossoblù finora non sono stati fortunati: quasi sempre, pur concedendo pochissimo, hanno subito una rete. Nonostante quella rossoblù sia la seconda miglior difesa del campionato con appena otto reti concesse, il clean sheet è arrivato soltanto in quattro occasioni (con Fano, Tivoli, Vastogirardi e Real Monterotondo), mentre nelle altre occasioni il gol degli avversari è spesso arrivato nell’unica occasione regalata agli avversari. Non si può imputare granché neppure all’attacco rossoblù, anche qui il secondo migliore del girone dopo quello del Roma City, perché è impensabile segnare in ogni singola occasione creata. In definitiva e a parte qualche fisiologico appannamento come nel secondo tempo con il Notaresco, la Samb sta ampiamente facendo il suo.

L’obiettivo rossoblù, poi, sarà quello si sfruttare il prossimo match, sulla carta abbordabile, per arrivare agli scontri diretti con un margine di vantaggio che gli permetta di gestire senza patemi il termine del girone d’andata. Contro il Matese, infatti, sarà fondamentale ottenere i tre punti prima di giocare in rapida successione con Chieti (19 novembre), L’Aquila (26 novembre) e Campobasso (3 dicembre).