Samb, gennaio di fuoco . Dall’Atletico a L’Aquila

Il mese di gennaio potrebbe essere quello decisivo per la Samb. In primo luogo per un calendario non proprio agevole e poi perché con la riapertura del mercato dei professionisti ed il continuum di quello dei dilettanti per gli svincolati e per chi chiede la rescissione dell’accordo in corso, il club rossoblù potrebbe mettere a segno il colpo Alessandro Sbaffo. Ma ciò che conta, ad oggi, è il match di domenica prossima con l’Atletico Ascoli. Un avversario rognoso non solo per le qualità tecniche della formazione bianconera ma perché arriva al termine di una lunga sosta che di solito alla ripresa delle ostilità riserva sempre parecchie sorprese. Per questo motivo la Samb è tornata già da ieri pomeriggio ad allenarsi al Ciarrocchi di Porto d’ Ascoli. Palladini recupera anche Paolini, Pezzola e Baldassi e quindi contro i bianconeri di Seccardini avrà l’imbarazzo della scelta. Ma poi la domenica successiva ecco la trasferta di Recanati, formazione in ascesa dopo un girone di andata da incubo. A seguire il match interno con il Notaresco attuale fanalino di coda e poi gran finale di mese con il big match del Gran Sasso d’Italia di L’Aquila. Per questo motivo è fondamentale iniziare bene il girone di ritorno. Intanto la Samb ha ufficialmente ottenuto la gestione dello stadio Riviera delle Palme per un periodo di cinque anni. La conferma arriva con la determina dirigenziale firmata dalla dirigente Catia Talamonti e pubblicata il 31 dicembre 2024. Il club rossoblù è stata l’unica società a presentare un’offerta entro il termine fissato al 7 dicembre 2024. La proposta, esaminata con una procedura negoziata ai sensi dell’art. 187 del D.Lgs. 36/2023, è risultata congrua e affidabile. Il Comune parteciperà alla gestione dello stadio con un contributo annuo di circa 30.000 euro, per un totale di cinque anni. L’atto è stato pubblicato nell’Albo Pretorio del Comune, Inoltre, sempre, il 31 dicembre è stata protocollata una richiesta ufficiale della Samb per indire un bando pubblico relativo alla gestione del campo sportivo Merlini (il vecchio e glorioso campo Europa). La comunicazione è stata firmata dal diggi rossoblù, l’avvocato Roberto Ricci e indirizzata all’assessore allo sport Cinzia Campanelli, all’assessore ai lavori pubblici Antonio Capriotti e al responsabile dell’ufficio sport del comune Alessandro Amadio. La Samb vuole l’impianto dopo la scadenza della convenzione attualmente in essere, prevista per il 30 giugno 2025.

Benedetto Marinangeli