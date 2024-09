Samb Gli abbonamenti a quota 3.700

La campagna abbonamenti della Samb sta per segnare un altro record. Sarebbe infatti stata raggiunta quota 3.700 tessere (nel conto anche i circa 300 sottoscritti dagli sponsor). Come si sa, lo scorso anno furono 3.758 e c’è ancora tempo fino a domani per migliorare ulteriormente questo numero straordinario per la Serie D. Potranno essere sottoscritti fino alle ore 13 nei punti vendita Vivaticket e sul web e fino alle 19 al Samb Store. Ed allo stesso tempo si preannuncia anche il pubblico delle grandi occasioni al Riviera per l’esordio casalingo con la Recanatese. Palladini per l’occasione dovrà fare a meno ancora dello squalificato Guadalupi e di Lulli e questa mattina nella seduta di rifinitura proverà gli ultimi accorgimenti tattici da adottare contro i leopardiani.

Con ogni probabilità Palladini tornerà al 4-2-3-1 con i mediani Candellori e D’Eramo e con Kerjota, Paolini e Battista a ridosso di Eusepi. Confermata la linea difensiva davanti ad Orsini con Chiatante, Gennari, Pezzola e Orfano. Samb-Recanatese sarà diretta da Alessio Amadei di Terni (Veli-Petrakis). Quello di domenica è il decimo precedente tra Samb e Recanatese.

Nei nove precedenti incontri, otto si sono disputati in campionato e uno, l’ultimo, in Coppa Italia terminato 2-1 per la Recanatese il 15 dicembre 2021. Il primo incontro venne giocato in Terza Divisione Marche (4° livello) il 1 gennaio 1928 e finì 1-1. Le due squadre si ritrovano dopo quasi settant’anni. Si gioca in serie D il 15 settembre 1996 e la Samb vince 2-1 grazie alle reti di Giorgio Lunerti e nella ripresa, dell’ex di turno Andrea Pantanetti. Il gol è firmato da Lelli. I due club si ritrovano dopo quasi quindici anni, sempre in serie D, il 6 marzo 2011. Al "Riviera" la Samb di mister Ottavio Palladini batte i giallorossi 3-0 grazie a una doppietta di Carlo Maria Caligiuri e un gol di Francesco Covelli. Nel torneo successivo, il 6 maggio 2012, arriva un’altra vittoria, 3-2 con la gara che viene risolta ancora una volta da una doppietta, quella del rumeno Voinea e da un gol di Napolano. Il quinto scontro va in scena sabato 22 dicembre 2012. Altra vittoria, 2-0, per i rossoblù di Mister Palladini grazie alla doppietta di Cristian Pazzi. Il 21 dicembre 2014 la formazione allenata da Silvio Paolucci si impongono 4-0 con le reti di Carteri, Napolano, Tozzi Borsoi e Alessandro. Il match del 29 novembre 2013 termina con il punteggio di 1-1. I rossoblù, passati in vantaggio con Sabatino, falliscono il rigore del 2-0 con Barone al 38° e, tre minuti dopo, vengono puniti dall’unico tiro in porta degli ospiti. Mercoledì 6 ottobre 2021 la Samb di mister Donati perde 4-2 all’esordio casalingo stagionale. Inutili le reti di Ferretti e Cum.

Benedetto Marinangeli