Samb in testa per presenze allo stadio in Serie D, sfida decisiva contro Teramo

Non solo prima in classifica nel girone F con sette punti di vantaggio sul Teramo ma anche in testa per il numero di presenze allo stadio nelle gare casalinghe rispetto ai nove gironi della Serie D. Con 5.741 spettatori di media la Samb è nettamente in testa in questa speciale classifica. Il Livorno, già matematicamente promosso, segue a quota 5mila. E stiamo parlando di una città con numero di abitanti nettamente superiore rispetto a San Benedetto del Tronto ed al suo hinterland. E così anche Siracusa (3.561) e Reggio Calabria (3.544). La Fidelis Andria si ferma a 3.250 spettatori, seguita dal Ravenna 3.229 e Nocerina 3.191. Nettamente staccate Cassino (1.300), Paganese (1.205) e Treviso (1.187). Insomma l’ennesimo record di una piazza che vede il ritorno in Serie C. La Samb proverà a conquistarla matematicamente nel big match di Teramo. Ma allo stesso tempo gli abruzzesi cercheranno di ridurre il distacco dai rossoblù per poi provare l’assalto finale nelle ultime tre giornate. Dopo Teramo, Eusepi e compagni riceveranno la visita del Termoli, per poi andare a Fermo e chiudere in casa con la Civitanovese. La formazione di Pomante negli ultimi tre turni della stagione, ne giocherà due in trasferta (Atletico Ascoli e L’Aquila) ed uno in casa con il Notaresco. E quindi ecco che il match del Bonolis rappresenta una tappa importante per entrambe le squadre. Ieri pomeriggio classico test in famiglia al Ciarrocchi, seguito da un buon numero di tifosi. Anche Paolini si è riaggregato al gruppo e quindi Palladini domenica avrà l’imbarazzo della scelta. Probabile il ritorno di Zini sull’out destro difensivo con il 2005 Orfano sulla corsia opposta. A Meno che il tecnico rossoblù non riproponga lo stesso undici di Senigallia, con una linea difensiva esperta e quindi Paolini a sinistra, con lo spostamento di Chiatante in avanti al posto di Battista. Infine è stato aperto il settore ospiti dello stadio Bonolis in vista di Teramo-Samb. In un primo momento le autorità avevano deciso di riservare la disponibilità di tagliandi alla tifoseria rossoblù solo nella porzione di Tribuna dedicata agli ospiti, considerando il divieto di trasferta per i residenti nella provincia di Ascoli Piceno e nei Comuni di Martinsicuro, Alba Adriatica, Controguerra, Tortoreto, Pedaso, Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio. Mercoledì sera ecco la decisione di aprire anche la Curva Nord del Bonolis. E subito è stata venduta una trentina di biglietti.

Benedetto Marinangeli