Samb in vetta: Eusepi guida la classifica, attesa per Camilli e derby decisivi

Corsi e ricorsi storici. Nella passata stagione, a due giornate dal termine della regular season, la Samb era in testa alla classifica in compagnia del Campobasso a quota 30 punti. La sconfitta in terra molisana ed il conseguente pareggio al Riviera con l’Atletico Ascoli aveva permesso ai molisani l’aggancio. Lo scorso anno, poi, l’Avezzano era distante due lunghezze, con l’Aquila a tre punti. Insomma era una classifica ancora ben lontana dall’essere definita che prese forma nel girone di ritorno con la repentina scomparsa della Samb.

Oggi, invece, sempre a due turni dal termine della prima parte di stagione i rossoblù guidano la graduatoria con sette punti sull’Aquila, otto su Atletico Ascoli, nove sul Teramo e dieci sul Chieti. Un vantaggio importante ma che non deve fare cullare la squadra sugli allori. Eusepi e compagni devono continuare ad inanellare punti e vittorie in queste due ultime giornate nei derby con Fermana e Civitanovese.

Intanto la tifoseria rossoblù attende novità dal mercato. Soprattutto per quanto riguarda Massimo Camilli. La dirigenza della Samb sta lavorando per dare a Palladini un’alternativa ad Umberto Eusepi. L’assenza del capitano rossoblù si è fatta sentire nelle ultime due giornate. Non per il risultato finale, con la Samb sempre vittoriosa, ma per la sofferenza evidenziata dalla squadra nella costruzione del gioco e nel creare vere e proprie occasioni da rete. Per questo motivo è necessario che in campo ci sia un calciatore con specifiche caratteristiche fisiche e tecniche. E Massimo Camilli le possiede. Un metro e novantuno di altezza, cinque reti già realizzate, ha manifestato la volontà di trasferirsi in rossoblù. Domenica scorsa non ha giocato e neppure è andato in panchina. Comunque è una trattativa che si sta sviluppando e che potrebbe trovare concretezza entro brevissimo tempo.

La Samb, poi, è alla ricerca di un 2006, possibilmente un esterno difensivo. Ieri pomeriggio la Samb ha ripreso ad allenarsi in vista del match con la Fermana. Paura per il 2005 Toure che si è sentito male durante l’allenamento, tanto da richiedere l’intervento dell’ambulanza. Fortunatamente la situazione non sembra essere grave. Baldassi ed Eusepi si sono allenati a pieno regime, mentre Orfano ha lavorato a parte a causa di un fastidio all’adduttore. Pezzola e Paolini restano ancora ai box e difficilmente recuperabili contro la Fermana. Alessio Zini è entrato in diffida.