Samb, l’altra partita è lo stadio. Ricci: "Incontro col sindaco in settimana"

Quando si vince, va sempre tutto bene madama la marchesa. Un modo di dire che significa minimizzare le problematiche esistenti. E se i tifosi sono usciti soddisfatti dal Riviera delle Palme per il successo "di rigore" sulla Recanatese, Ottavio Palladini da tecnico saggio qual è, prende per ottimo il risultato ma allo stesso tempo sa bene che il lavoro da fare è ancora tanto. Soprattutto nella costruzione della manovra ancora orfana di Luca Guadalupi l’unico play maker dell’organico rossoblù. Gli altri sono tutti adattabili in quella posizione e conseguentemente la manovra della Samb ne risente. Il caso, poi, ha voluto che Spezzano commettesse un ingenuo fallo in area su Paolini determinando il rigore trasformato poi da Eusepi che ha deciso la gara. L’attaccante rossoblù è parso troppo isolato in avanti, senza avere una spalla con cui dialogare. Battista e Kerjota hanno giocato larghi per sfruttare le accelerazioni ma senza creare problemi alla retroguardia leopardiana.

La Samb deve crescere e lo farà, bisogna solo avere pazienza. La nota più positiva della domenica è stato il pubblico del Riviera delle Palme. 6.073 spettatori di cui 3.823 abbonati. Numeri da record per la Serie C ma anche per categorie professionistiche. Un’altra dimostrazione di grande fiducia nei confronti di Vittorio Massi e del suo staff. "E’ stata – dice il diggi Roberto Ricci – una gran bella cornice di pubblico che ha assistito ad una partita bella ed avvincente. Abbiamo avuto una risposta importante per quanto riguarda gli abbonati. Al momento la campagna tesseramenti è ferma e non abbiamo pensato ad alcuna proroga. Dal punto di vista strutturale ed organizzativo va tutto bene".

Il terreno di gioco del Riviera è parso migliorato rispetto alla gara di Coppa Italia con l’Atletico Ascoli. Ma ci vorranno un altro paio di settimane prima che torni ad essere quello visto nella passata stagione.

"La ditta che si occupa dei lavori – spiega il diggi Ricci – ci ha detto che per la prossima in casa tutto il campo sarà uniforme dopo le opere effettuate in questi giorni". L’avvocato Ricci, poi, annuncia un nuovo summit con il sindaco Spazzafumo. "In questa settimana – queste le sue parole – mi sentirò di nuovo con il primo cittadino per conoscere le intenzioni del Comune su i due punti già affrontati nel precedente summit. E cioè la convenzione per l’utilizzo del Riviera delle Palme e la possibile sponsorizzazione della squadra. Entrambe le questioni dovevano andare nell’ultimo consiglio comunale che però ha trattato altri temi ben più importanti. Vedremo se riusciremo a definirle nel corso di questa settimana. Comunque abbiamo progetti anche per il centro sportivo Orlando Marconi di Stella di Monsampolo. C’è l’intenzione di ampliarlo".

