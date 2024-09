Samb, Lulli salta anche la Recanatese. Curva sold out, attesi in cinquemila

Luca Lulli salterà anche la gara interna con la Recanatese. E’ questa la sensazione che si sta palesando in casa Samb. L’ex Pianese che stava svolgendo un lavoro differenziato per raggiungere il grado di preparazione dei compagni è stato bloccato da un infortunio muscolare che lo ha messo fuorigioco nei due confronti con l’Altetico Ascoli. Ed ora rischia anche il match con i leopardiani. Sono due gli ex Samb in casa Recanatese. Si tratta del centrocampista Marco Raparo e dell’esterno Massimo D’Angelo. Il primo è stato protagonista della promozione in Serie C della Samb nella stagione 2015-2016 con Ottavio Palladini in panchina. Preso a dicembre del 2015, totalizzò 14 presenze. D’Angelo, invece precedette Raparo in rossoblù.

Era infatti la stagione 2014-2015 (26 presenze, tre reti), campionato vinto dalla Maceratese. Entrambi saranno in campo domenica con la maglia giallorossa. Contro la Recanatese sono attesi oltre 5mila spettatori. I biglietti della curva nord sono sold out da tempo, mentre restano disponibili quelli degli altri settori: tribuna est mare, tribuna laterale nord e tribuna centrale. Si possono acquistare presso i punti vendita Vivaticket, sul sito della Samb e al Samb store in via Fiscaletti 8 a San Benedetto del Tronto. Chi, invece, li comprerà al botteghino nord del Riviera delle Palme lo pagherà con due euro in più di maggiorazione per tutte le tipologie di settori, ad eccezione dell’under 12, il cui tagliando avrà un costo fisso di 1,50 euro. Domani terminerà anche la campagna abbonamenti. Sarà possibile sottoscriverli nei punti vendita Viva ticket e tramite web fino alle ore 13 o al Samb Store fino alle ore 19 di sabato 14 settembre. Sono state effettuate più di 3.300 tessere, con il club del Riviera delle Palme che fornirà il dato ufficiale solo alla chiusura. Tutti gli abbonamenti sottoscritti, al fine di poter essere utilizzati per la gara Samb– Recanatese, vanno ritirati entro le ore 20 di domani al Samb Store di via Fiscaletti 8. Infine in occasione del match interno con la Recanatese di domenica valevole per la seconda giornata di campionato, sarà possibile seguire in diretta streaming l’incontro accedendo al servizio tramite il link (www.sambenedettesediretta.it). La diretta avrà un costo di 10 euro per i privati e 50 euro per le attività commerciali. Settore giovanile. Sabato con la trasferta di Fossombrone prende il via il campionato nazionale juniores. La Samb, allenata da Fabio Saggiomo, è stata inserita nel girone G con Avezzano, Chieti, Città di Teramo, Delfino Pescara, L’Aquila, Notaresco, Ancona, Atletico Ascoli, Castelfidardo, Civitanovese, Fermana, Fossombrone, Recanatese, Vigor Senigallia e Vis Pesaro.

Benedetto Marinangeli