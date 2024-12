Samb, oggi il derby al Riviera delle palme: "Con la Fermana una partita difficile"

"Con la Fermana sarà una partita difficile". Queste le parole del presidente della Samb Vittorio Massi a margine della serata Passione Rossoblù di venerdì sera con sponsor e organi di informazione all’hotel Relax. "Non dimentichiamoci – aggiunge il massimo dirigente rossoblù – che la Fermana lo scorso anno era in Serie C e quindi si tratta di una formazione ostica, allenata da un buon tecnico. Sarà un match impegnativo come quello di Termoli e quindi da affrontare con la massima concentrazione. I ragazzi lo hanno capito. In Molise hanno preso prima una bella scoppola per poi reagire alla grande. La conferma che questo è un grande gruppo che merita gli applausi miei, della dirigenza e di tutta la tifoseria. E’ formato da tutti seri professionisti che quando vengono chiamati all’opera dimostrano tutto il loro valore ma soprattutto confermano il grandissimo lavoro dello staff tecnico". Massi, poi, dà lo scoop della serata. "Ho prolungato il contratto fino al 2027 al diesse Stefano De Angelis. In lui – spiega il patron rossoblù – ho trovato l’uomo giusto per noi. Ha saputo reagire alle contestazioni dello scorso anno ed insieme a Palladini ha costruito un’ottima squadra e formano una bella coppia. De Angelis ha sempre creduto in Lonardo e così anche il nostro allenatore. Il mercato? Il nostro diesse sa quello che deve fare e a qualcosa sta pensando. Su Camilli non so nulla, parlatene con lui. Siamo fiduciosi del suo lavoro. De Angelis farà crescere la Samb". Numerosi gli imprenditori presenti a conferma della rinnovata e confermata coesione tra la Samb e l’imprenditoria locale. Non è passata inosservata la presenza dell’ex vice presidente Claudio Bartolomei che con il marchio Regenyal Laboratories è tra i main sponsor del club rossoblù. "A Claudio – è sempre Massi che parla – ho proposto di entrare. Ci parliamo spesso e mi ha sempre assicurato il suo apporto". "Il mio appoggio a Massi – dice Claudio Bartolomei – ci sarà sempre. Ha fatto rinascere i nostri colori rossoblù ma soprattutto è riuscito a coagulare tanti imprenditori vicino alla Samb. Una persona che merita fiducia. La nostra azienda gli sarà sempre vicino". Per quanto riguarda la formazione anti Fermana, Palladini tornerà al 4-2-3-1 (4-4-2 in fase difensiva) con l’unico dubbio che riguarda il ballottaggio in avanti tra Lonardo e Moretti. Sono tre gli ex Samb in casa Fermana. Si tratta di Luigi Palumbo che proprio con Palladini in panchina vinse il campionato di Serie D 2015-2016, mentre Daniele Ferretti e Francesco Karkalis con 14 presenze il primo e 10 il secondo, hanno militato in Riviera sotto la gestione Roberto Renzi. In casa rossoblù c’è Mattia Gennari. Al Riviera delle Palme questo pomeriggio si preannuncia il pubblico delle grandi occasioni.

Benedetto Marinangeli