Samb, parla Lonardo: "Vivo un bel momento"

"Per me è un momento veramente bello". Esordisce così Edoardo Lonardo ai microfoni di Radio Azzurra nel corso della trasmissione Pianeta Samb. La sua tripletta ad Isernia, complessivamente sono sei le reti realizzate dall’attaccante classe 2005 in questa prima parte di stagione, domenica scorsa ha spianato la strada al successo della Samb. "Sto bene – aggiunge – ma non penso a cosa mi accadrà in futuro. Mi godo questo momento e vado avanti di settimana in settimana e poi alla fine faremo i conti. Mio padre ha giocato a San Benedetto (Gaetano Lonardo ha militato in rossoblù nella stagione 1999-200 in D, ndr) e mi ha subito detto che la Samb è un club importante e da rispettare. Lo sto facendo impegnandomi al massimo. Nelle prime partite non ho avuto molto spazio ma poi con il cambio di modulo il gioco è diventato più brillante e sono arrivate anche le mie reti". Fondamentali nella crescita di Lonardo sono statui il tecnico Palladini e il capitano Umberto Eusepi. "Lo scorso anno dovevo ancora cresce – spiega l’attaccante rossoblù – e non ero ancora così pronto. Palladini mi ha dato importanza ed io lo ricambio dando il massimo in campo. Il mister mi dà una grossa mano sia in campo che mentalmente. Non solo a me ma anche a tutti noi under. Ogni mercoledì ci riunisce e ci dà lezioni ed insegnamenti per come muoverci in campo la domenica. Eusepi, poi, per me è un esempio da seguire. Mi motiva tantissimo nel credere nelle mie potenzialità. Spero di continuare così". Infine Lonardo guarda al prossimo derby con l’Ancona. "In ballo – dice – ci sono tre punti importanti che speriamo di ottenere. L’Ancona nonostante i notevoli cambiamenti, è una formazione da temere e da tenere in debita considerazione. L’abbiamo vista e studiata nei filmati quindi dovremo prestare massima attenzione se vogliamo portare a casa la vittoria. Quando si viene a San Benedetto – conclude Lonardo – si sa già l’obiettivo che ci si prefigge e faremo di tutto per raggiungerlo". Questa mattina classica seduta di rifinitura al centro sportivo Orlando Marconi. Ieri i rossoblù si sono allenati a porte chiuse al Riviera delle Plame. Con ogni probabilità verrà confermata la formazione che domenica scorsa ha vinto per 4-0 ad Isernia. Unici assenti il centrocampista Paolini e l’attaccante Baldassi, quest’ultimo alle prese con un malanno muscolare. Samb-Ancona sarà diretta da Andrea Mazzer di Conegliano (Roselli di Avellino-Chimento di Saronno). Benedetto Marinangeli