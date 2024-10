Samb, parola a D’Eramo: "Serve una prova di forza"

"Ogni partita ha le sue difficoltà, ma ci stiamo preparando al meglio per capire i punti deboli della Roma City e dove colpire per portare a casa i tre punti". Michael D’Eramo presenta così il match di domani ai microfoni di Radio Azzurra nel corso della trasmissione Pianeta Samb. "La Roma City – aggiunge – ha nel suo organico giocatori importanti ma anche noi non siamo da meno. Domenica dovremo avere la consapevolezza di essere presuntosi, di essere la Samb e disputare una gara di spessore che ci porti alla vittoria. A Fossombrone abbiamo perso due punti ma dobbiamo guardare avanti, migliorarci negli allenamenti ed essere sul pezzo fino al novantesimo ed evitare prendere gol come è capitato domenica scorsa". D’Eramo è tornato al calcio giocato dopo un lungo periodo di stop a seguito di un grave infortunio. "Tutti mi dicevano – dice il centrocampista rossoblù – che non avrei più giocato, ma mi sono rimesso in forma ed ora darò tutto me stesso per la Samb. Ho accettato subito la proposta del diesse De Angelis quando mi ha chiamato. Anche perché ero venuto a vedere delle partite in Serie C ed ho subito notato un ambiente particolare. Ed ho detto subito si. E’ vero, c’è tanta concorrenza a centrocampo, ma ben venga. Ci si confronta con i compagni e si punta a migliorare. Se non ci fosse – conclude D’Eramo – saremmo tutti appagati e non va bene". Intanto ieri mattina il vicesindaco Antonio Capriotti e l’assessore allo Sport Cinzia Campanelli insieme a tecnici comunali hanno incontrato il presidente della Samb Vittorio Massi e i suoi referenti per discutere del progetto di riqualificazione del campo sportivo Ciarrocchi.

Nel corso dell’incontro, durato circa due ore, le parti hanno condiviso osservazioni e riflessioni sul futuro dell’impianto, valutando i differenti iter amministrativi possibili per realizzare il miglioramento della struttura, con particolare attenzione per i giovanissimi iscritti della scuola calcio. Le parti si sono accordate sulla necessità di riportare il Ciarrocchi alla piena fruibilità e valutare i passaggi verso il potenziamento delle capacità dell’area sportiva. È stato dunque concordato di concentrarsi sulla messa a norma della tribuna e nella revisione del progetto affinché comprenda inizialmente solo le strutture essenziali per il funzionamento dell’impianto e procedere nel breve verso la concretizzazione di quanto messo su carta.

Benedetto Marinangeli