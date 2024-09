Samb, sponsor e gestione dello stadio. Comune e società tornano a parlarsi

Dopo alcuni giorni di tensione, a colpi di comunicati stampa e contestazione dei tifosi, la Samb e il sindaco Spazzafumo si sono incontrati, mettendo da parte le divergenze. Due gli argomenti sul tavolo del summit di lunedì tra il sindaco Antonio Spazzafumo e il dg Roberto Ricci: la proposta di sponsorizzazione della squadra da parte del Comune e la gestione del Riviera delle Palme. "Si sta lavorando – si legge nella nota del primo cittadino – nella definizione dei dettagli e delle modalità sia per ciò che riguarda la sponsorizzazione sia per l’assegnazione temporanea dello Stadio Riviera delle Palme fino all’aggiudicazione del bando pubblico. Nel frattempo, per quanto concerne lo stadio, sono stati ultimati i lavori, per cui il Comune ha speso 200.000 euro, finalizzati al rilascio della certificazione di collaudo statico di coperture e gradinate". Spazzafumo ha anche precisato che solo adesso potrà partire la procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione per 5 anni della gestione del Riviera a cui ha auspicato che la Samb decida di partecipare. Il bando sarà accompagnato dalla previsione di un contributo economico da assegnare all’affidatario per la gestione ordinaria dell’impianto". Insomma sembra essere tornato il sereno tra le parti dopo il botta e risposta dopo la presentazione della Samb di giovedì scorso in piazza Giorgini con conseguente aspra contestazione degli ultras nei confronti di Spazzafumo. Ora si guarda al futuro con maggiore serenità ed ottimismo tra le parti. Torna anche il divieto di vendita di bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o di plastica, e di qualsiasi bevanda alcolica allo stadio in occasione delle gare interne della Sambenedettese Calcio. Questo provvedimento è stato nuovamente sancito tramite un’ordinanza che viene firmata ogni anno, confermando il divieto già esistente che riguarda sia l’uso di contenitori potenzialmente pericolosi, che possono essere lanciati in campo, sia il consumo di bevande alcoliche con una gradazione superiore al 5%. Il divieto si estende a tutte le attività operative lungo viale dello Sport, a partire dalla Statale 16 fino alla rotonda che si trova al termine della sopraelevata, coinvolgendo anche l’area del campo di atletica e la parte ovest del lungomare che si trova a ridosso del campo Europa a sud

Intanto, in occasione del derby di domenica tra Atletico Ascoli-Sambenedettese, primo turno del Campionato di Serie D Girone F, il Prefetto di Ascoli Picerno, Sante Copponi, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti di ben 17 comuni. La decisione è arrivata per motivi di sicurezza, come si legge nel comunicato ufficiale. "Il prefetto di Ascoli dispone il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti di San Benedetto, Acquaviva Picena, Castignano, Castel di Lama, Colli del Tronto, Cupra Marittima, Grottammare, Monsampolo del Tronto, Monteprandone, Offida, Ripatransone, Spinetoli, Porto San Giorgio, Pedaso, Alba Adriatica, Martinsicuro e Tortoreto per l’incontro di calcio Atletico Ascoli – U.S. Sambenedettese in programma domenica, con annullamento e rimborso di quelli eventualmente già emessi".

Benedetto Marinangeli