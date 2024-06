Samb sul mercato, ecco obiettivi e conferme

Sono giorni importanti per il futuro della Samb. Futuro di campo, perché nei prossimi giorni sono attese alcune risposte sia per quanto concerne le figure dirigenziali apicali che per le punte di diamante della prossima rosa di Ottavio Palladini. La Samb di Massi punta infatti su una risposta positiva di Alessandro Sbaffo, trentatreenne trequartista della Recanatese. La punta di Loreto ha segnato 14 reti tra campionato e coppa in Serie C nell’ultima stagione, e De Angelis vorrebbe portarlo a San Benedetto come fiore all’occhiello di una campagna acquisti che è solo all’inizio ma che, con innesti di valore come apripista, potrebbe attrarre nuovi talenti per tentare di vincere un campionato di Serie D complicato. Infatti, la Lega nazionale dilettanti, se non è mai facile, appare più complessa che in altre stagioni per la presenza di parecchie squadre di blasone. A Sbaffo, la Samb ha proposto ben tre anni di contratto: un’operazione esosa per un calciatore che, visti i numeri dello scorso anno e l’età, può ancora dare molto soprattutto in Serie D (tra i professionisti, negli ultimi tre anni, non è mai sceso sotto le 14 reti stagionali).

Per la figura di direttore generale, poi, si punta al ritorno di Faccioli, la cui risposta dovrebbe arrivare sempre a stretto giro. Massi e Faccioli si sono visti due volte nelle ultime settimane e la sensazione che si possa trovare un accordo è assolutamente positiva. Tornando al mercato, sono due le alternative per la punta centrale. L’obiettivo numero uno sembrerebbe essere Mateus Castro Da Silva, punta centrale brasiliana classe ’97 che nell’ultimo anno ha giocato nel Gravina con diciassette reti e tre assist in trenta partite. Da Silva è tentato anche da altre squadre ma sembrerebbe aver messo la Samb nel mirino. Più esperto, classe ’94, è Federico Moretti, centravanti di lunga permanenza in Serie C che però non torna in doppia cifra dalla stagione 2020/2021, quando giocava nell’allora Matelica (lo scorso anno dieci apparizioni e nessun gol con l’Ancona; quattordici e nero reti con il Brindisi, dove ha giocato fino a gennaio). Per quanto riguarda le riconferme dalla rosa 2023/2024, si lavora sulla permanenza di Senigagliesi, Battista, Tourè, Leonardo e Martiniello, nonché su quella di Pezzola che, pur tentato da altre squadre, dovrebbe rimanere in D con la Samb. Sono più in bilico, invece, le posizioni di Chiatante, Barberini e Sirri.

p.c.