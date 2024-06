Samb, torna il sereno. Pace con il sindaco. E domani arriva Faccioli

Il summit di lunedì fa tornare il sereno tra il sindaco Spazzafummo e il presidente Massi. La conferma del rinnovato rapporto nell’ intervento del primo cittadino sulla ristrutturazione del campo Ciarrocchi. Come promesso da Spazzafumo al termine dell’incontro in Comune, ieri il sindaco ha incontrato i dirigenti di Urbanistica, Lavori Pubblici e Attività Produttive per fare il punto sullo stato di avanzamento del progetto presentato dalla società sportiva. Sono state esaminate le principali fasi operative necessarie per dare seguito a questo importante progetto sportivo e nei prossimi giorni gli uffici comunali lavoreranno per poter fornire un aggiornamento al Presidente Massi sugli sviluppi dell’iniziativa. Ed ora si passa all’organizzazione societaria. Domani arriva a San Benedetto Luca Faccioli dirigente Infront che potrebbe rivestire il ruolo di direttore generale della Samb. Dopo il positivo incontro della scorsa settimana dove il presidente Massi gli ha esposto il suo progetto sulla società rossoblù, è arrivato il momento della decisione. Tutto fa propendere che ci sia la classica fumata bianca. Con Faccioli si aprono prospettive importanti per la Samb. Visto il suo impegno importante in Infront, il dirigente veronese potrebbe aprire anche il campo a sponsorizzazioni importanti essendo una società leader di marketing sportivo. E non solo. Si parla anche di amichevoli di prestigio che potrebbero vedere il Riviera delle Palme come teatro. Insomma si potrebbero sviluppare sinergie di rilievo e tutte a favore del club del Riviera delle Palme. Intanto il diesse Stefano De Angelis ed il tecnico Ottavio Palladini sono al lavoro per quanto riguarda la costruzione della nuova squadra. Tra gli under salgono le quotazioni dell’attaccante classe 2005 Edoardo Lonardo che dopo il provino con la Fiorentina Primavera, è stato attenzionato anche dalla Cremonese. Resterà anche il 2004 Federico Chiatante. Piace l’esterno offensivo Edoardo Mariani, attaccante classe 1998 che nella scorsa stagione ha militato in Serie D nel Sant’Angelo realizzando 7 gol. Si potrebbero separare le strade di Cristian Tomassini e della Samb. L’attaccante umbro piace al Foligno neo promossa in Serie D ma anche a diverse altre formazioni.

Benedetto Marinangeli