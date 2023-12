Samb-Vigor, aria di derby: "La gara più emozionante"

di Nicolò Scocchera

Dopo due successi consecutivi, la Vigor si vuole regalare un Natale memorabile. È stato un 2023 esaltante, amaro, ma indimenticabile per la squadra di Senigallia. Vittorie entusiasmanti, rimonte, il testa a testa con il Pineto, la finale persa contro il Fano e poi questo campionato. Un percorso difficile con tante avversarie valide e blasonate, reso ancor più complicato dalla serie infinita di infortuni, eppure la Vigor ha saputo sempre reagire. L’ultimo atto del 2023 si disputerà nello stadio più suggestivo: il Riviera delle Palme. Un derby che, fino alla passata stagione, mancava da oltre 20 anni in serie D, mentre in Eccellenza le due contendenti si sono affrontate per l’ultima volta nel campionato 20132014. Nella passata stagione i vigorini sono riusciti a sbancare il Riviera, ma quella di pochi mesi fa era un’altra Samb. La storia è cambiata rapidamente, oggi la squadra del presidente Massi è una corazzata che sino alla fine si giocherà le proprie carte per il salto di categoria. Sarà una giornata importante per il calcio marchigiano, per le due rivali e in particolare per Alex Marini. L’esperto difensore senigalliese è il faro della retroguardia di Clementi, ma non solo, essendo il grande ex di turno. A San Benedetto Marini ha disputato due stagioni memorabili: nel 2013 ha vinto il campionato di serie D indossando la casacca della Samb e non nasconde il desiderio di respirare ancora l’aria del Riviera. "C’è un’aria diversa in quello stadio, di categoria superiore. Il clima del Riviera è davvero unico – dice Marini –. Devo molto a San Benedetto del Tronto, è una piazza che ti rimane dentro, ho dei bellissimi ricordi e tanti amici che non ho mai perso di vista. Queste sono le mie emozioni, poi c’è la partita. La Samb è davvero forte, sarà tanto difficile quanto stimolante". Se Marini, nella sua lunga carriera, partite del genere ne ha disputate molte, a qualche giovane compagno di squadra potrebbero tremare le gambe. Un’eventualità però che l’esperto difensore di Senigallia non teme affatto: "È la partita più bella del girone, l’emozione ci sarà – rimarca Marini –. Quando l’arbitro fischia però, dobbiamo dimenticarci di tutto, i ragazzi più giovani meritano di godersi questa esperienza". La Vigor si presenta alla sfida di domani (alle 18.30) con entusiasmo: la vittoria di domenica contro il Riccione ha caricato ulteriormente l’ambiente e il merito è anche di Marini, autore del primo sigillo. "Sono felice per il gol – conclude il difensore –. La gioia è completa solo in caso di vittoria e in una partita per nulla semplice come quella di domenica ci siamo riusciti".