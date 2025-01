Sammaurese-Forlì, il derby dei tanti ex. Sarà un testacoda, ma con tante emozioni

Domani pomeriggio, in occasione della prima giornata di ritorno, il Forlì scende in campo allo stadio ‘Macrelli’ contro la Sammaurese che, negli ultimi dodici scontri diretti, ha portato a casa dieci risultati utili (5 vittorie e altrettanti pari) a fronte di appena due vittorie biancorosse. Ognuna delle squadre vanta in queste due ultime stagioni una serie di incroci e di viaggi andata e ritorno davvero rara: tantissimi dunque gli ex. E tornano ad affrontarsi in un faccia a faccia partendo dagli estremi della classifica.

Il Forlì è capolista solitario con 39 punti: insegue la settima vittoria consecutiva con la Sammaurese ultima assieme al Firenzuola, con appena 12 punti. Ma al contrario di quanto i freddi numeri parrebbero dimostrare il match di domenica non appare scontato per diversi motivi. Innanzitutto per i recenti segnali di risveglio, col ritorno di Stefano Protti (altro ex biancorosso), abbonato a un grintoso 3-4-3: negli ultimi due incontri 4 punti, 1-1 sul campo del Riccione e 3-0 rifilato al quotato Lentigione. Per Gaiola e compagni, poi, l’ostacolo da superare è anche una tradizione sfavorevole consolidata dallo 0-0 di inizio settembre al debutto stagionale.

A metà campionato, la Sammaurese ha vinto in casa appena due volte: oltre successo sul Lentigione, l’1-0 sull’altro fanalino Fiorenzuola, con un pareggio e ben sei sconfitte. La difesa è stata battuta 25 volte, e l’attacco è andato a segno 14 volte (contro i 38 del Forlì, la squadra più produttiva). Una carenza alla quale Protti si augura di far fronte grazie al recente ritorno di bomber Mario Merlonghi, ennesimo ex insieme a Federico Nisi e Gabriele Masini, trasferitisi tutti in giallorosso di recente.

Numerosi gli altri galletti del passato: con la Sammaurese anche il portiere Riccardo Ravaioli, i difensori Enrico Morri e Davide Sedioli, il trequartista Thomas Bonandi, recentemente tornato nella squadra dopo aver lasciato il Gambettola.

In casa biancorossa, la partita riveste un’importanza speciale per il diesse Cristian Protti, da due stagioni col Forlì dopo la lunga storia da presidente del club di San Mauro, nonché cugino di mister Stefano. Oltre a lui saranno protagonisti i centrocampisti Riccardo Gaiola e Francesco Campagna (10 reti lo scorso campionato), una coppia che si è riformata a Forlì.

Partendo dal campionato di serie C 1947-48 sono 22 faccia a faccia tra serie C, D e Promozione, il bilancio è ancora leggermente favorevole al Forlì con otto vittorie contro sei sconfitte e con otto match terminati in parità.

Per la gara di domani Miramari non potrà disporre dell’acciaccato Macrì. Da valutare l’eventuale convocazione di Trombetta.

Franco Pardolesi