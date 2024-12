Sampdoria-Carrarese finisce in pareggio: 1-1, rosso per Illanes

Genova, 26 dicembre 2024 – Un pareggio che fa sorridere soprattutto la Carrarese, in 10 uomini dall'inizio del secondo tempo, a Marassi: 1-1 e Samp che continua così a inseguire una vittoria che manca ormai da ottobre. Pronti, via e subito in vantaggio gli ospiti. Zuelli appoggia in profondità per Finotto che anticipa Riccio e piazza il pallone nell'angolino con l'aiuto di un tocco di Akinsanmiro. Festeggiano i 1600 arrivati da Carrara. Nella ripresa Bleve respinge su Vieira e Coda, poi al 7' espulso Illanes per tocco di mano su azione in solitaria di Coda al limite dell'area dei toscani. Ma al 21' arriva il pareggio della Samp con Veroli, che risolve una mischia davanti a Bleve che nel finale salva però il risultato opponendosi al tiro di Kasami deviato da Capezzi.