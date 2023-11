San Baldassin salva il Renate. Pareggio da urlo a un passo dal ko

San Baldassin. Ritorna dopo un infortunio, Pavanel lo getta nella mischia dopo una settantina di minuti, non la mossa della disperazione ma quasi e il centrocampista lo ripaga con un gol da urlo che porta in dote un punticino legittimando un buonissimo secondo tempo. Sì, perché il primo è da dimenticare per il Renate che non impensierisce mai Boseggia. Per l’estremo difensore veneto sono 45 minuti di riposo, mentre Fallani e, soprattutto, la difesa nerazzurra devono fare gli straordinari per arginare l’Arzignano che si presentava alla sfida in astinenza da gol. I veneti nelle ultime tre partite erano rimasti a bocca asciutta, l’1-0 dell’intervallo è quasi ingeneroso per la mole di gioco creata. Sugli scudi Giacomo Parigi che prende le misure alla porta difesa da Fallani con un paio di conclusioni da fuori area poi al terzo tentativo il numero 97 va a segno con una mezza rovesciata nel cuore dell’area dopo la sponda di Cazzadori, anche lui nel finale ripetutamente vicino al sigillo personale. Al 41’, sugli sviluppi di un corner si crea una mischia pazzesca nell’area del Renate, il pallone sbatte anche contro la traversa dopo essere carambolato sulla testa di Gasperi, poi Cazzadori da zero metri non insacca. Ci riprova un minuto dopo quando colpisce a colpo sicuro, il Renate fa muro. In precedenza ci aveva provato anche Bernardi dai 30 metri, pallone deviato contro il paletto che sostiene la rete. Renate? Assente. Nella ripresa le parti, per fortuna, si invertono. Il Renate guadagna campo e obbliga l’Arzignano a costruire il fortino. Maletic, schierato dall’inizio, tutto solo (erroraccio di Molnar) pareggia il conto dei legni colpendo il palo interno. L’incornata di Auriletto è intercettata sulla riga di porta, sempre di testa Maletic è impreciso. È un monologo dei brianzoli che ci provano a ripetizione, Arzignano in affanno. Mister Pavanel inserisce tutti gli attaccanti a disposizione (si rivede anche Bianchimano), ma è il “solito” Baldassin a pescare il jolly con una gran conclusione da fuori che non lascia scampo a Boseggia.