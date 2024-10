San Donato, che rischio. Figline sfida il Grosseto

SERIE D 8ª GIORNATA

Oggi, la serie D richiama in campo le squadre del girone "E" per il 1° turno infrasettimanale di andata dell’8ª giornata, che impone al San Donato Tavarnelle la trasferta sul campo del Terranuova Traiana, mentre al "Del Buffa" il Figline riceve la visita del Grosseto. Le gare delle 15.

Terranuova Traiana-San Donato Tav.lle (arbitro: Puntel di Tolmezzo). Con il successo ritrovato i gialloblù di Bonuccelli dovranno continuare a produrre punti per risalire dai bassi fondi della classifica. Per farlo dovranno rimboccarsi le maniche e concentrarsi su queste due pros-sime due partite: Terranuova Traiana e Foligno. Al "Matteini" contro la squadra aretina il San Donato dovrà confermare questa sua rinascita tecnica e mentale, utile per guardare di buon occhio anche alla sfida di domenica con il Foligno. Dopo il tracollo sul campo del Montevarchi, la squadra di Marco Becattini priva di Martinelli squalificato e qualche elemento di spicco a centrocampo, proverà a reagire rendendo vita dura alla squadra avversaria. Per la formazione, Bonuccelli avendo tutti a disposizione, è probabile che riconfermi la stessa che ha battuto la Sangiovannese, con il solo dubbio Doratiotto (nella foto) se impiegarlo subito oppure a partita in corso.

Figline-Grosseto (arbitro: Dasso di Genova). Uscito dal campo di Ostia con tanto l’amaro in bocca, il Figline è chiamato a reagire contro un Grosseto che dopo due sconfitte consecutive proverà a reagire. C’è urgente bisogno di tornare a produrre punti perché in questo girone per conservare una posizione di classifica sopra il filo della salvezza è molto dura. Sulla formazione dei gialloblù non trapela quasi nulla. Di sicuro c’è il rientro dello squalificato Francalanci (le due assenze si sono avvertite) e il forfait Degl’Innocenti con Torrini che dovrebbe recuperare. Per il resto, solito schieramento con l’attacco formato da Mugelli e Bruni con l’apporto di Zellini tornato in splendida forma.

Giovanni Puleri