San Donato, esame vero. Inizia l’era Brachi a Figline

Per il Figline e San Donato Tavarnelle questa 13ª giornata di serie D si presenta impegnativa contro avversarie di spessore come il Seravezza e Grosseto. Anche la Lega Dilettanti aderisce alla "Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle Donne". Le società scenderanno in campo con i calciatori, tecnici e dirigenti con un segno rosso sul viso esprimendo solidarietà a tutte le donne vittime di violenza. Le gare odierne in programma alle 14,30.

Seravezza Pozzi-Figline 1965 (arbitro: Kurti di Mestre). E’ una trasferta di vitale importanza per il Figline che inizia un nuovo percorso con l’allenatore Marco Brachi subentrato nei giorni scorsi a Tronconi. Per i gialloblù è un esame di maturità importante essendo impegnati a dare una svolta alla posizione di classifica precipitata al limite della zona calda. Pur consapevole del valore degli avversari che sono in serie positiva da quattro giornate e con un secondo posto in classifica in comproprietà del Ghiviborgo, l’allenatore Brachi anche se non potrà utilizzare Mugelli e Bartolozzi recupera Giraudo e Milli e dovrà fermare la marcia della squadra di Brando che dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia vuole tornare a vincere anche senza gli squalificati Sanzone e Bedini.

San Donato Tav.lle-Grosseto (arbitro: Bonasera di Enna). Al "Pianigiani" arriva un super Grosseto da non sottovalutare che proverà a centrare la quarta vittoria di fila. Con la determinazione ritrovata per il successo conquistato sul campo del Follonica Gavorrano, i gialloblù di Bonuccelli (sarà l’ex di turno) proveranno ad alzare l’asticella per rendere vita dura alla formazione di Consonni, puntando in attacco come al solito su Sylla, Manfredi, Senesi, Menga e probabilmente anche con Doratiotto rientrato in gruppo in settimana. Nel Grosseto disponibili Riccobono e Senigagliesi, mentre non ci sarà l’ex Frosali in attesa di una nuova sistemazione.

Giovanni Puleri