San Donato sugli scudi. Affondato il Ghiviborgo

San Donato Tavarnelle

3

Ghiviborgo

0

SAN DONATO TAVARNELLE (3-4-1-2): Manzari; Videtta (86’ Nobile), Chiti, Frosali; Sichi, Marianelli (88’ Papalini), Calamai, Bellini (72’ Barazzetta); Belli; Bocci (65’ Seghi), Neri (74’ Oitana). All.: Brachi

GHIVIBORGO (3-4-2-1): Becchi; Sanzone (63’ Poli), Signorini (46’ Russo), Bura; Turini, Nottoli (63’ Hrom), Campani, Masella (55’ Giannini); Carli, Orlandi; Carcani. All.: Lelli

Arbitro: Cipolloni di Foligno

Marcatori: 32’ Sichi, 42’ Bellini, 53’ Neri

Note: ammoniti Signorini, Calamai, Barazzetta; angoli 7-5

TAVARNELLE – Ulteriore passo verso la comfort zone della classifica del San Donato Tavarnelle che in casa al Pianigiani ha battuto il Ghiviborgo per tre reti a zero. Una vittoria figlia di un maggior determinazione e di una ritrovata grinta dei padroni di casa che nelle ultime gare, con il cambio di allenatore, sono parsi via via sempre più quadrati. Ma sabato ci sarà da affrontare il Livorno all’Armando Picchi e poi ci sarà da ospitare la Pianese. Insomma i chiantigiani si giocano praticamente tutto in una settimana. Ma torniamo a ieri.

Il San Donato Tavarnelle ha saputo leggere bene la partita, ha aspettato i lucchesi nell’uno contro uno per poi affrontarli nelle ripartenze. E è su questi movimenti che sono arrivati tutti e tre i gol. Il Ghiviborgo è parso un po’ troppo lento e macchinoso per impensierire i gialloblù di mister Barchi. Che sono andati in vantaggio al 32’. Ripartenza e con tre passaggi di prima intenzione la palla arriva a Bellini che dalla destra cerca sulla fascia opposta Sichi: il tempo di coordinarsi e lasciar partire un diagonale al volo sul quale Becchi non può nulla.

Dieci minuti esatti e arriva il raddoppio. Palla di Neri in profondità per Bellini, che già un minuto prima aveva sfiorato il gol e che fa fuori un avversario e con un tocco morbido anticipa il portiere in uscita e trova la rete. Il Ghiviborgo nella ripresa prova a cambiare modulo, entra Giannini, entra Russo, ma la partita non cambia. E al 53’ arriva il terzo gol.

Sulla rimessa Becchi perde tempo e perde palla. Una incertezza di cui è svelto ad approfittare Neri che si impossessa del pallone, supera il portiere ospite e appoggia in rete con tutta tranquillità. Ancora cambi, ma il Ghiviborgo non riesce ad essere incisivo nonostante negli ultimi 15 minuti stazioni nella tre quarti avversaria: il San Donato Tavarnelle controlla e punge con i contropiede. La partita finisce tre a zero.

Andrea Settefonti