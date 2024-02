San Donato Tavarnelle rinnova accordi per potenziare il settore giovanile

Il San Donato Tavarnelle vuole potenziare il proprio settore giovanile e sta già programmando la prossima stagione. Il consiglio direttivo della società ha ufficializzato di aver rinnovato, per la stagione 2024 - 2025, gli accordi di collaborazione col responsabile Juniores nazionali e direttore del settore giovanile Alessio Bandinelli e col responsabile della Scuola calcio Paolo Tascioni. L’intento del San Donato Tavarnelle è quello di formare giovani atleti per migliorare ulteriormente il settore giovanile, essere un punto di riferimento per il territorio e portare poi i migliori in prima squadra che milita in Serie D.

Per Alessio Bandinelli e Paolo Tascioni è un importante attestato di stima per il buon lavoro che stanno portando avanti, visti anche i positivi risultati delle squadre giovanili in questa stagione. Bandinelli e Tascioni ringraziano il club per la fiducia ricevuta e sono pronti alle nuove sfide in un ambiente di alta qualità.

F. Que.