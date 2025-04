San Felice di Borrelli pareggia con Sarripoli, promozione in Terza Categoria

Il San Felice di mister Borrelli, già campione da tempo e sicuro della promozione, ha pareggiato sul campo del Sarripoli (gol di Cipriani da un lato e di Sicuranza dall’altro) a sua volta praticamente certo del secondo posto. Si è chiuso così il ventottesimo turno del campionato di Terza Categoria. In terza posizione c’è il Bottegone, a quota 53 dopo il successo per 3-1 sul Prato Nord U21. Che potrebbe però essere appaiato dal Valenzatico: i quarratini sono quarti a -3 dopo aver battuto a domicilio il Cerbaia (Niccoli, Gori, Damiani ed Acoraro) e ripetendosi domani alle 21 contro il Montal Pol. 90 Antares al Barni effettuerebbero l’aggancio. Lo Sporting Lazzeretto, quinto, ha brutalizzato lo Sporting Casini in virtù del 5-1 finale.

Grazie ad un acuto di Palma, il Capostrada Belvedere ha regolato 1-0 il Montale agganciando il Ramini (che non è andato oltre il pareggio a reti bianche con il San Piero) al sesto posto. Pollice alzato per l’Olmi, con Scartabelli che ha griffato l’1-0 sulla Ligacutiglianese. E l’Hitachi di mister Michele Esterasi, che ha vinto la Coppa Pezzimenti (e potrà quindi giocarsi il salto in Seconda categoria nel torneo ad eliminazione diretta fra le vincitrici delle coppe provinciali, iniziando dal primo incontro del triangolare di domani contro i pratesi dell’Eureka, ndr) ha espugnato il terreno di gioco dell’Olimpia Pistoiese con un netto 3-0. I giochi sembrano praticamente fatti a più livelli, ma tutte le contendenti saranno comunque motivate a chiudere la regular season nel migliore dei modi. Una visione, quest’ultima, condivisa anche dalle compagini della Valdinievole che militano nel girone B di Lucca: nello scorso turno, Traversagna e Bioacqua hanno pareggiato a reti bianche, mentre il Veneri ha espugnato il campo del Real Borgo Pittini in virtù del 2-1 conclusivo.

Giovanni Fiorentino