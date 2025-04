San Felice trionfa nel campionato di Terza Categoria, Bottegone e Hitachi Pistoia in evidenza

Manca ormai un sola giornata alla fine del campionato di Terza Categoria, con tutti i verdetti (o quasi) praticamente emessi. Ma mercoledì scorso alcune delle formazioni di Pistoia e provincia sono comunque tornate in campo, partendo dai recuperi di campionato. Continua la marcia dello schiacciasassi San Felice, già certo da tempo della vittoria e della promozione in Seconda: Sporting Casini piegato 2-0 grazie a Macaluso e Balsamo. Anche il Bottegone ha mostrato i muscoli, regolando con un netto 8-2 l’Olimpia Pistoiese e mantenendo la terza posizione. Quinta posizione per il Capostrada Belvedere, che si è imposto per 1-2 (con gol di Santini e Palma) sulla Ligacutiglianese.

Ma mercoledì si è disputata anche la seconda partita della fase regionale di coppa: l’Hitachi Pistoia, vincitrice della Coppa Pezzimenti, ha riscattato il ko all’esordio con l’Eureka vincendo a Cascina contro il Marciana 2.0, grazie a Scrima, Accardi e Cassaro che hanno griffato il 3-1. Gli uomini di mister Michele Esterasi si portano quindi al primo posto in graduatoria, ma non sono più artefici del loro destino in quanto l’eventuale passaggio del turno dipenderà dall’esito di Eureka-Marciana 2.0.

g. fio.