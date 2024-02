"San Gimignano vince 1-0 contro Venturina: decisivo il gol di Giuggioli"

VENTURINA

0

SAN GIMIGNANO

1

VENTURINA – Il successo dei neroverdi allo stadio Santa Lucia di Venturina matura nel finale, ma in più occasioni la squadra di Antonio Cioffi, nel primo tempo, era riuscita a mettere in difficoltà la retroguardia di casa esercitando un marcato predominio. Nel consuntivo anche due pali colpiti dagli ospiti con Logi e Sassu, oltre a una opportunità, sui piedi di Giuggioli, non andata in porto. Ripresa un po’ più equilibrata, ma all’85’ una bella azione del San Gimignano permette a Muzzi di giungere al cross su cui Giuggioli è pronto alla deviazione vincente per l’1-0, poi definitivo, dei turriti sul Venturina.