San Godenzo, fortino d’oro. Il Barberino cala il poker

Il campo sportivo del San Godenzo è un vero fortino inespugnabile. Da inizio stagione il San Godenzo ha vinto tutte le partite di campionato e di Coppa Toscana giocate fra le mura amiche, con in panchina l’allenatore Coppini. Ieri la formazione biancoverde della Valdisieve ha battuto 2-0 il Sagginale, con reti al 16’ del centravanti Lorenzo Zeni (classe 1987) e poi il raddoppio al 72’ di Mattia Calabrese con tiro da fuori area che ha sorpreso il portiere. Prova al di sotto delle attese del Sagginale che non è stato quasi mai pericoloso. La Gallianese disputa un’ottima partita casalinga dominando contro i pratesi del Maliseti Seano e vincendo 3-1. La Gallianese è passata in vantaggio dopo 13 secondi del primo tempo, vero record, con gol di Maenza. Il raddoppio al 54’ su calcio di rigore di Alivernini che si era procurato lui stesso. Di nuovo Maenza in gol al 65’ con un’azione di forza superando alcuni avversari e mettendo in rete. Nel finale accorcia le distanze al 77’ il Maliseti con Cavalieri, ma l’esito della partita era già deciso.

Nel girone D questi gli altri risultati delle fiorentine: Aglianese-Novoli 0-1, grande impresa e tre punti d’oro conquistati grazie al gol di Tognazzi; Calenzano-Rifredi 2-0, vittoria meritata a segno De Tellis e Giuntini; Jolo-Settimello 1-1, Albacarraia-Atletico Spedalino 0-1 con gol ospite di Brunetti.

Nel girone E il Barberino Tavarnelle è una vera e propria macchina da gol dominando e vincendo 4-0 sul campo della Castelnuovese. Dopo pochi minuti apre le marcature Bianchi su punizione da fuori area: supera la barriera e il portiere con il pallone a fil di palo. Al 25’ il raddoppio di Bellosi a seguito di bella azione di Corti sulla sinistra; al 60’ ancora Barberino Tavarnelle in rete su manovra di Petracchi, Ghelli e palla a Corti che di tacco serve Bellosi che non sbaglia. Al 72’ chiude la gara il bomber Ghelli con il suo 11° gol stagionale. L’Audace Galluzzo batte in casa per 1-0 la Sancascianese in una partita dalle mille emozioni. Il gol decisivo è segnato dall’esperto centravanti Di Tommaso. Queste le note più significative della gara: Magistri della Sancascianese sbaglia un rigore e il portiere ospite Minò colpisce la traversa di testa nel finale. I gialloverdi di San Casciano in superiorità numerica per 60 minuti, ma non riescono a pareggiare.

Gli altri risultati del girone E: A. Legnaia-Ambra 1-1, gol locale di Spinella; Chianti Nord-Porta Romana 0-1, decide Vastola; Dinamo Florentia-Vaggio Piandiscò 3-1, gol di Bassi, Ciabani e Silvestri; Gambassi-Reggello 1-2, ospiti strepitosi vincono di forza con reti di Piantini e Vestri; San Clemente-Incisa 0-1, gol Espinosa.

Francesco Querusti