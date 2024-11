San Marco a caccia del primo hurrà in casa. Pontremolese con fiducia a Firenze Ovest

Dodicesimo giro sul palco della Promozione e la Pontremolese nel suo sesto fuori porta si esibisce al ’Paoli’ (ore 14.30, contro i padroni di casa del Firenze Ovest. In casa della squadra azzurra alla vigilia si respirava una strana aria, come se si avvertisse la responsabilità di una domenica che dovrà essere bella. Galvanizzata dal netto successo ottenuto sette giorni fa contro il Viaccia, la Pontremolese affronta i fiorentini con maggior fiducia nelle proprie possibilità. "La trasferta non ci fa paura –spiega il dt Lecchini – visto quanto messo in visione domenica scorsa. Non sentiamo eccessivamente il fattore campo. il Firenze Ovest sta ancora cercando una propria identità e desidera trovare al più presto una continuità". Con quale animo affrontate questa trasferta? "Con l’animo di chi non deve perdere, che si trova in una situazione di classifica che reclama al più presto punti e che vuole essere migliorata. D’altra parte le possibilità di puntare a un risultato positivo non ci mancano". A pochi giorni dalla riapertura del mercato di riparazione voci sempre più insistenti dicono che la Pontremolese stia cercando un attaccante per dare maggiore incisività e concretezza al reparto offensivo. I nomi che hanno preso a circolare a Pontremoli con una certa insistenza portano a Brega, Gargioli e Mengali. La società di Piazza Caduti di Superga non conferma né smentisce. Ma l’esperto di mercato sostiene che sono nomi fatti uscire ad arte per depistare trattative già ben improntate con altri prospetti ritenuti ideali compagni di Baudi. E.B.