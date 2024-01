"San Marco Avenza vince il match salvezza contro la Larcianese"

SAN MARCO AVENZA

1

LARCIANESE

0

SAN MARCO AVENZA: Baldini, Orlandi, Della Pina, Cucurnia, Zuccarelli, Aliboni, Dell Amico, Pasciuti, Verona, Doretti, Conti. A disp. Tognoni, Pasquini, Donati, Smecca, Granai, Bellé, Vernazza, Grassi, Lattanzi. All. Alessi.

LARCIANESE: Venturini, Porciani, Monti, Pini, Foresta, Fusco, Iannello D., Sarti, Ferraro, Guarisa, Biagioni. A disp. Pinochi, Dinucci, Sheta, Lo Russo, Marianelli, Errachid, Lenti, Maccagnola, Ndiaye. All. Cerasa.

Arbitro: Cravini di Livorno.

Marcatori: 80’ Smecca.

AVENZA – Successo fondamentale in chiave salvezza per la San Marco Avenza che nel finale di gara è riuscita ad avere la meglio sulla Larcianese. A regalarlo è stato il subentrato Emanuele Smecca che a 10’ dal termine ha infilato all’angolino su bell’assist di Verona. Il match è stato fatto in prevalenza dai padroni di casa ma sono stati gli ospiti i primi a chiamare in causa il portiere Baldini con una conclusione di Ferrero. Gli avenzini hanno risposto con i tiri di Doretti e Verona. Ci ha provato anche capitan Zuccarelli di testa ma senza fortuna. La Larcianese si è rifatta viva con Guarisa ma è stato Doretti a creare l’ultimo pericolo del primo tempo.

Nella ripresa Verona, buon il suo lavoro di raccordo da centravanti, è stato bloccato in area al 3’. La San Marco ha corso qualche rischio su un paio di mischie e Baldini ha dovuto compiere un grande intervento. Nel finale è tornata fuori la squadra di casa che è riuscita a confezionare il gol partita e a difendere il risultato. Nel prossimo turno altra sfida casalinga e altro match salvezza con il Dicomano.