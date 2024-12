San Marino Academy chiude il 2024 con una vittoria cruciale contro Orobica Bergamo

Una vittoria pesante, anche sofferta, senz’altro preziosissima, conclude il cammino della San Marino Academy nell’anno solare 2024. A Cologno al Serio, casa dell’Orobica Bergamo, si vede tutto il meglio, e anche di più, di quel che già si era visto nel primo tempo di Genova la settimana prima. A questo si aggiungono due capolavori balistici, quelli di Tamburini e Giuliani per i due vantaggi biancazzurri, a omologare un 2-1 che ha un peso specifico anche psicologico.

Perché spezza la dolorosa serie di sconfitte inaugurata dopo la Res Roma. Lato classifica, e quindi pratico, i tre punti dell’ultimo turno dell’anno fanno raggiungere la doppia cifra al gruppo di Bragantini, ora appaiato a Pavia ed Hellas Verona e distante quattro lunghezze dall’Orobica stessa. Sul campo che quattro giorni prima aveva visto cadere il Cesena, Congia torna titolare nella difesa a tre, completata da Gardel e Magni. A centrocampo non c’è Bertolotti, alle prese con problemi al ginocchio: fascia destra e fascia di capitano affidate a Julia Weithofer, mentre nelle zolle centrali si sistemano Marchetti, Miotto e Giuliani. ‘Quinta’ di sinistra è Shauna Peare, tornata a vestire di biancoazzurro dopo l’esperienza dello scorso anno e, di fatto, al secondo esordio da titana. In avanti agisce il tandem Crocioni-Tamburini. Ora la sosta. Con il ritorno in campo, dopo le festività natalizie, previsto per domenica 12 gennaio. E le biancazzurre di mister Bragantini ripartiranno dalla Repubblica, per affrontare l’Arezzo.

San Marino Academy: Limardi; Gardel, Congia, Magni; Weithofer, Miotto, Marchetti, Giuliani, Peare; Crocioni (dal 74’ Pirini), Tamburini. A disposizione: Montanari, Bertolotti, Fancellu, Galli, Ventura, Gallina, Ciavatta, Crevacore. Allenatore: Simone Bragantini.

Serie B (13ª giornata): Hellas Verona-Genoa 0-2, Arezzo-Freedom 1-0, Bologna-Chievo 0-2, Brescia-Parma 2-3, Cesena-Lumezzane 1-2, Orobica Bergamo-San Marino Academy 1-2, Vis Mediterranea-Ternana 0-6, Pavia-Res Roma 1-3.

Classifica: Ternana 36; Parma 33; Genoa 30; Bologna 25; Chievo 24; Lumezzane 21; Freedom, Arezzo 19; Brescia, Cesena 18; Res Roma 15; Orobica Bergamo 14; Hellas Verona, San Marino Academy, Pavia 10; Vis Mediterranea 1.