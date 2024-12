San Marino Academy sfida Legnago Salus: diretta streaming su YouTube

Regolarmente in campo, ma eccezionalmente di domenica, i ragazzi della Primavera della San Marino Academy, che dopo il passaggio a vuoto di Trento cercano il pronto riscatto contro il Legnago Salus. La gara si giocherà questo pomeriggio (calcio d’inizio alle 15) all’Ezio Conti di Dogana e altrettanto eccezionalmente sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale della Lega Pro. È un faccia a faccia sul fondo della classifica che i titani non vogliono sbagliare.

Primavera 4. Girone A (11ª giornata). Oggi: San Marino Academy-Legnago. Già disputate: Caldiero Terme-Union Clodiense 2-0, Giana Erminio-Carpi 0-0, Pontedera-Novara 1-1, Sestri Levante-Trento 4-1. A riposo l’Alcione Milano.

Classifica: Pontedera 21; Carpi, Novara 18; Alcione Milano 16; Trento, Caldiero Terme 14; Sestri Levante, Giana Erminio 12; Union Clodiense 10; Legnago 7; San Marino Academy 6.