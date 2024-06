San Marino agli Europei. Prima sfida con Andorra

Cominciano oggi ad Andorra, gli Europei dei piccoli Stati di basket. Protagonista anche la nazionale di San Marino, che se la vedrà coi padroni di casa, con Gibilterra e con Malta per un parco partecipanti piuttosto esiguo in questa edizione 2024. I favoriti sono gli andorrani, con Malta a seguire. San Marino e Gibilterra non partono coi favori del pronostico, ma la volontà è quella di sorprendere. La nazionale, allenata da Daniele Valentini, se la vedrà oggi coi padroni di casa di Andorra alle 19.30, domani testerà le ambizioni di Malta alle 17 e giovedì battaglierà con Gibilterra, ancora alle 17. Venerdì è il giorno designato per il riposo, mentre sabato sono in programma le due semifinali che vedranno prima contro quarta e seconda contro terza. Domenica le due finali, quella per il terzo posto e a seguire quella per il titolo. Nel roster il capitano Davide Macina, ma anche altri veterani di queste competizioni come Gioele Moretti, Enrico Zanotti e Matteo Botteghi. Poi una squadra parecchio giovane ma con alcune punte di grande valore. A completare la rosa Pietro Ugolini, Felici, Fiorani, Guida, Riccardi, Borello, Mularoni e il classe 2006 Cadiman. Il vice di Valentini è Nicola Galli, capo delegazione Luca Liberti, massofisioterapista Matteo Passeggio.