San Marino batte Pistoiese 2-1: fine della striscia vincente per gli arancioni

SAN MARINO 2 PISTOIESE 1

SAN MARINO (3-5-2): Branduani; Yakubiv, Pasa, Biguzzi; Pericolini, Arcopinto, Tourè (40’ st Haruna), Muro, Miglietta; Giacomini (38’ st Bedei), Passewe (32’ st Di Francesco). A disp. Lattisi, Gennari, Gibilterra, Manneh, Mezzasoma, Rota. All. Biagioni.

PISTOIESE (3-5-2): Cecchini; Mazzei, Polvani (13’ st Tofanari), Bertolo; Stickler (13’ st Diodato), Basanisi (13’ st Grilli), Maldonado, Boccia (38’ st Greselin), Kharmoud; Simeri (25’ st Pinzauti), Sparacello. A disp. Mosti, Maloku, Giometti, Foresta. All. Villa.

Arbitro: Arnese di Teramo.

Marcatori: 34’ Arcopinto (rig.), 9’ st Passawe, 28’ st Pinzauti.

Note: ammoniti Maldonado, Passewe, Sparacello, Polvani, Kharmoud, Simeri, Arcopinto.

Brutta battuta d’arresto per la Pistoiese che scivola contro il San Marino e vede interrompersi la striscia di quattro vittorie consecutive. Uno stop inaspettato soprattutto per il modo in cui è arrivato, con la squadra arancione apparsa scarica fisicamente e mentalmente, al cospetto di una formazione romagnola che ha venduto cara la pelle portando a casa un successo pesante in chiave salvezza. Era chiaro fin dalla vigilia che le motivazioni avrebbero ricoperto un ruolo decisivo, ma fino a questo match la Pistoiese era sempre stata capace di tenere alta la soglia dell’attenzione. A Cattolica invece l’Olandesina, dopo un inizio incoraggiante, ha lasciato l’iniziativa alla squadra di casa, abile a punire gli arancioni anche con la collaborazione della difesa ospite, autrice di due gravi disattenzioni.

La cronaca. I primi minuti di gara avevano lasciato presagire tutt’altra gara, con la Pistoiese vicina al gol due volte in quattro minuti, prima con Simeri, fermato da Branduani, e poi con una punizione a fil di palo di Maldonado. Una partenza sprint a cui è però seguita la risposta del San Marino, che prima ha preso coraggio e poi ha trovato l’1-0 al 33’ col calcio di rigore di Arcopinto, concesso dopo un’enorme ingenuità di Polvani ai danni dello stesso centrocampista biancazzurro.

Solita musica anche nella ripresa, coi locali più pimpanti e una Pistoiese sotto ritmo. E al 9’ ecco la seconda topica di giornata, con la difesa arancione che si fa cogliere impreparata su una punizione battuta rapidamente e Passewe che non ha problemi a siglare il raddoppio. La reazione è affidata a Pinzauti, che al 28’ trova il gol della speranza approfittando di un cross dell’esordiente Tofanari. Ma è una rete che serve solo ad alimentare gli assalti finali degli orange, nemmeno troppo convinti per la verità.

Michele Flori