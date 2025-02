Prato, un altro tonfo: il San Marino passa 2-0 al Lungobisenzio

Prato, 23 febbraio 2025 – Brutto passo falso per il Prato, che in occasione della 25° giornata del girone D di serie D si arrende al Lungobisenzio di fronte al San Marino. Gli ospiti si impongono 2-0 grazie alla doppietta di Passewe. Dopo questa sconfitta, la seconda consecutiva, Remedi e compagni vedono calare il vantaggio sulla zona playout, adesso distante quattro lunghezze.

La cronaca

I primi due tentativi sono di marca laniera: né Giusti, né Limberti inquadrano il bersaglio grosso. Ancora Prato in avanti al 12', con Girgi a impegnare Branduani. Nonostante le occasioni per i locali, la gara è molto equilibrata e scivola via senza grossi sussulti. Sul finale di frazione il San Marino cerca di creare delle situazioni pericolose (specie su un corner che passa dinanzi alla linea della porta di Fantoni), ma la difesa di Mariotti si salva.

Al 43' ecco che la compagine allenata da mister Biagioni sblocca il punteggio: Limberti perde palla, Arcopinto lancia Passewe, che con un destro a giro non dà scampo a Fantoni. La reazione di Remedi e compagni è immediata e nel primo dei due minuti di recupero concessi dal direttore di gara è un super intervento di Branduani a negare a Galliani la gioia personale sugli sviluppi di un angolo. Ci prova pure Conson, ma la mira non è precisa. La frazione d'apertura va così in archivio sullo 0-1. Mariotti non è soddisfatto e lo dimostra operando addirittura quattro sostituzioni in avvio di ripresa: dentro Gariti, Diana, Videtta e Iuliano per Fantoni, Conson, Giusti e Remedi.

La rivoluzione scuote il Prato, che tuttavia al 61' capitola nuovamente: su un lancio lungo dalle retrovie, Galliani si fa sorpassare dalla sfera e lascia campo a Passewe, che con un preciso pallonetto raddoppia. I lanieri, in ginocchio, si giocano anche la carta Rossi. Al 72' Cozzari ha un'ottima chance sul cross di Limberti, ma la zuccata del numero 7 termina ampiamente larga. Inquadra la porta invece Muro, sul cui destro è costretto a sporcarsi i guantoni Gariti. I padroni di casa orgogliosamente finiscono in avanti, ma non serve a niente, visto che Branduani non corre alcun rischio. E così è il San Marino - meritatamente - a festeggiare i tre punti al Lungobisenzio.

Il tabellino

Prato - San Marino 0-2 Prato (4-3-1-2): Fantoni (dal 50' Gariti); Giusti (dal 50' Iuliano), Conson (dal 50' Diana), Galliani (dal 64' Rossi), Girgi; Remedi (dal 50' Videtta), Mazza, Limberti; Di Stefano; Magazzù, Cozzari. A disposizione Ciavarelli, Scarafoni, Azizi, Innocenti. All. Mariotti. San Marino (4-3-3): Branduani; Pericolini, Pasa, Fabbri, Tosi; Haruna, Arcopinto, Miglietta; Cenni (dal 56' Rota, sostituito al 92' da Golfarelli), Muro, Passewe (dal 70' Sollaku, sostituito all'87' da Yakubiv). A disposizione Lattisi, Guidobaldi, Bedei, Gibilterra, Di Lauro. All. Biagioni. Arbitro: Christian De Angelis di Nocera Inferiore, coadiuvato dagli assistenti Marzio Giaveno di Pinerolo ed Elisa Lavarra di Cosenza. Note: Circa 250 spettatori. Ammoniti Haruna, Magazzù, Girgi. Recupero 2' pt, 4' st. Marcatori: Passewe al 43' e al 61'.