San Marino sfida la Pistoiese: punti cruciali per la salvezza in Serie D

In palio ci sono punti pesanti per la salvezza. Il discorso vale per il San Marino che al ’Calbi’ non avrà certamente vita facile contro la Pistoiese. Nonostante i toscani siano orfani dei propri tifosi ai quali è stata vietata la trasferta in Romagna. Ma la terza della classe farà di tutto per prendersi i tre punti contro i titani che, però, non possono permettersi passi falsi. La squadra di Biagioni in questa ultima parte di stagione, infatti, ha ancora la possibilità di uscire dalla zona playout. Zona che, invece, spera di raggiungere lo United Riccione scongiurando la retrocessione diretta in Eccellenza. Oggi al ’Nicoletti’ sfida importantissima in questo senso contro il Sasso Marconi. Che di punti sin qui ne ha conquistati dieci in più rispetto ai romagnoli, ma non può dirsi ancora salvo.

Serie D. Girone D (30ª giornata, ore 15): Cittadella Vis Modena-Progresso, Corticella-Lentigione, Fiorenzuola-Sammaurese (ore 15.30), Forlì-Tuttocuoio, Imolese-Piacenza, San Marino-Pistoiese, Tau Altopascio-Ravenna, United Riccione-Sasso Marconi, Zenith Prato-Prato.

Classifica: Forlì 72; Ravenna 67; Pistoiese 58; Tau 57; Lentigione 52; Imolese 42; Cittadella Vis Modena 39; Tuttocuoio, Prato 38; Progresso, Piacenza 34; Sasso Marconi, Corticella, Zenith Prato 32; San Marino 28; Sammaurese 24; United Riccione 22; Fiorenzuola 19.